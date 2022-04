Desde el 22 de abril y hasta el 6 de mayo, los hogares colombianos que no hayan reclamado los giros pendientes, correspondientes al programa de Ingreso Solidario de 2020 y 2021, podrán hacerlo en las sucursales de SuperGiros.



Los hogares beneficiados podrán tener más de un pago acumulado y, de acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), para esta primera fase se ordenaron 2.753.107 giros disponibles, para 330.948 hogares beneficiarios.

“Hacemos un especial llamado a los beneficiarios del programa que no cobraron algún ciclo en 2020 o 2021 para que verifiquen si han sido programados para esta primera fase. Eso lo pueden hacer en la página del programa, antes de trasladarse a los puntos de SuperGIROS y su red aliada”, dijo el director de Prosperidad Social, Pierre García.



En esta ventana de oportunidad, los pagos pendientes de reclamo se podrán pedir únicamente como giro postal en los puntos autorizados de SuperGiros y su red aliada. No será posible que el dinero llegue a la cuenta bancaria del beneficiario, ya que se trata de pagos no reclamados.

🔴 Esta semana en #HistoriasDeProsperidad: ✅ Iniciamos pagos de Ingreso Solidario para hogares con ciclos pendientes de 2020 y 2021.✅ Beneficiarios de Ingreso Solidario sí pueden recibir Devolución de IVA y otros datos clave. https://t.co/b4RJwkQV8b — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) April 21, 2022

Según García, los departamentos en los cuales se presentan más giros por cobrar son Antioquia (41.737), Valle del Cauca (33,583), Bogotá (28. 463), Norte de Santander (23.356) y Cundinamarca (23.014).

¿Cómo saber si tiene pagos pendientes?

Antes de consultar esta información, es importante que recuerde que Ingreso Solidario es un programa que no requiere de ningún intermediario o inscripción previa, por lo que no es necesario un tramitador que le facilite el proceso. La selección de potenciales beneficiarios se hace a través de la información registrada en el Sisbén.



Ahora bien, para conocer si tiene pagos sin reclamar acumulados de 2020 y 2021, debe seguir los siguientes pasos.

Aquí podrá llenar los datos para consultar si es beneficiario. Foto: Página oficial DPS

1. Ingrese a la página oficial de Prosperidad Social desde un computador, ya que no se permite hacer la solicitud desde otro dispositivo.



2. Haga clic en el botón ‘Consulta de pagos pendientes beneficiarios 2020 y 2021’.



3. Ingrese los datos solicitados: tipo de identificación, número de documento, primer nombre, primer apellido y fecha de expedición del documento con el que se identificó.



4. Haga clic en ‘Consultar pagos pendientes’.

Una vez completado este proceso, el sistema le arrojará un mensaje, en el cual podrá conocer si usted es beneficiario del programa y si tiene giros acumulados y, de ser así, cuántos de estos puede solicitar.



En caso de tener dudas al respecto del proceso, el DPS activó un canal de WhatsApp al cual puede escribir para dilucidar preguntas sobre programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción e Ingreso Solidario. El número es 318 806 7329 y tiene funcionamiento de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. y sábados de 8 a. m. a 1 p. m.

