Ingreso solidario: hoy es el último día para reclamar el giro 18 y 19 

¡Pilas! Este viernes 12 de noviembre vence el plazo para reclamar los giros 18 y 19, correspondientes a los meses de septiembre y octubre, del programa Ingreso Solidario, la iniciativa del Gobierno Nacional que ayuda a las familias más vulnerables del país.



Aunque la entrega del beneficio 18 y 19 inició el pasado 29 de octubre, los hogares que no tienen una cuenta bancaria o una aplicación financiera pueden acercarse a SuperGIROS, hasta hoy, para que les entreguen los $320.000 del subsidio.

Si desea conocer si su dinero ya está disponible, solo debe ingresar a la página web de SuperGIROS, ingresar sus datos personales y esperar a que la entidad le brinde la información de su pago.



Cabe destacar que el Gobierno Nacional dispuso más de un billón de pesos para el pago acumulado de este giro, del que son beneficiarias casi tres millones de familias colombianas.

¿Qué hacer si no recibió el subsidio?

Lo primero que debe hacer es verificar en la página oficial de Ingreso Solidario si es uno de los beneficiados del programa.



De ser así, pero no recibió la notificación del pago o se acercó al punto y no recibió el dinero, debe comunicarse con su entidad financiera, en el caso de las personas no bancarizadas SuperGIROS, para que le expliquen qué pasó con los recursos.



Si no halla solución, comuníquese con los canales de atención de Prosperidad Social y radicar una solicitud en la que explique su caso y adjunte una copia de su cédula de ciudadanía. Cabe destacar que los trámites ante las sedes del programa no tienen ningún costo. No se deje engañar.

