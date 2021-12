Con la aprobación de la Ley de inversión social aprobada por el Gobierno Nacional, el pasado mes de septiembre, han habido algunos cambios en los pagos de Ingreso Solidario, entre otras cosas porque se extendió la vigencia del programa hasta diciembre de 2022, lo que ha generado demoras en los giros.



El 24 de noviembre, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, anunció que en el mes de diciembre se realizará la entrega de los pagos acumulados de noviembre y diciembre, pero además, se entregará uno extraordinario que corresponde a enero y febrero del próximo año.

Corre explicó que durante este mes de fin de año habrá unas fechas para que quienes tienen giros que no ha reclamado, lo puedan hacer. De tal forma que, en diciembre, los beneficiarios del programa recibirán en total $640.000.



(Lea también: Ingreso Solidario: así funcionaría el beneficio para el año 2022).

¡Atención beneficiarios de #IngresoSolidario! En el mes de diciembre se realizarán los pagos acumulados de noviembre y diciembre. Adicionalmente, recibirán un pago extraordinario de $320.000, correspondientes a enero y febrero de 2022. — Susana Correa (@SusanaCorreaBor) November 24, 2021

Aunque las fechas exactas no se conocen, el director de transferencias monetarias del departamento, Édgar Picón Prado, espera que el pago de los $320.000 correspondientes a noviembre y diciembre se realice en la segunda semana del mes, lapso en el que los colombianos también podrán cobrar los incentivos acumulados del 2020 y 2021.



(De interés: Ingreso Solidario: estas son las formas de pago para recibir el subsidio).



"En diciembre entregaremos dos giros y lo que tenemos presupuestado es poder entregarlo en la segunda semana de diciembre", aseguró Picón en un Facebook Live del 'Canal Institucional'.



Por su parte, Correa explicó que el giro extraordinario de los $320.000 de enero y febrero de 2022 se entregarían al finalizar diciembre.



"En la última semana de diciembre vamos a tener listos los incentivos de enero y febrero. Así que diciembre va a ser un mes donde nuestros beneficiarios van a tener los recursos", afirmó la directora de Prosperidad Social en 'Noticias RCN'.



(Además: Familias en acción: hasta el 27 de septiembre podrá cobrar pagos acumulados).



Adicionalmente, Picón aclaró por qué aún no se pueden dar fechas exactas porque los apoyos económicos los desembolsa el Ministerio de Hacienda: "Prosperidad Social no administra el recurso, sino que este es asignado por el Ministerio de Hacienda. Apenas el dinero esté disponible en las cuentas de la entidad se lanzará la fecha oficialmente en los canales y comunicados de prensa", resaltó.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Para conocer si hace parte de las personas que reciben este apoyo económico, debe ingresar a la página oficial de Ingreso Solidario. Allí, en la parte superior derecha, el botón 'Consulta giros y beneficiarios en proceso', al dar clic será redireccionado a un formulario en el que debe diligenciar sus datos personales.



(Siga leyendo: Compras compulsivas de fin de año: cinco tips para evitar las tentaciones).



Una vez ingrese su información, podrá conocer si es uno de los beneficiarios e, incluso, si ya recibió el dinero.



Si no aparece o tiene problemas con alguno de los giros, comuníquese con el correo de Prosperidad Social: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co o a las líneas telefónicas: Nacional: 018000951100. En Bogotá: 5954410.

Más noticias

Fondo Nacional del Ahorro: productos que ofrece para comprar vivienda usada



Estos son los cinco errores más comunes al momento de ahorrar



Estos son los precios de la gasolina por ciudades en diciembre de 2021



Tendencias EL TIEMPO