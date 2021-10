Ingreso Solidario: estas son las formas de pago para recibir el subsidio

El subsidio del Ingreso Solidario beneficia a tres millones de hogares en Colombia, según cifras del Gobierno Nacional. Se trata de un dinero entregado a familias en situación de pobreza y en condición de vulnerabilidad económica para ayudarlos a mitigar el impacto de los cierres y restricciones por la pandemia.

Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, anunció hace unas semanas que los ciclos 18 y 19, correspondientes a los meses de septiembre y octubre, se pagarán de forma acumulada. Es decir, los beneficiarios recibirán un monto de 320.000 pesos en la tercera semana de octubre.



(Ingreso Solidario 2021: así puede consultar si es beneficiario).



Estas son las dos opciones para acceder:



• Aquellas personas que cuenten con un producto financiero en alguna de las entidades aliadas al programa, podrán recibirlo directamente consignado ahí. Estas son las que están habilitadas: AV Villas Bancamía S. A., Banco Agrario, Banco Caja Social, Banco Copbanca - Helm, Banco Falabella S. A., Banco Finandina S. A., Banco Pichincha S. A., Banco WWB S. A., Bancolombia, Bancolombia - Ahorro a la mano, Bancolombia - Nequi, Bancoomeva S. A., Bancoopcentral, BBVA Colombia, Daviplata, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, GNB Sudameris, Movii S. A., Banco Popular, Scotiabank Colpatria S. A. y Serfinansa - Sevicios Financieros S. A.



• Aquellos beneficiarios que no están bancarizados o no tienen algún producto financiero, podrán recibir su pago en un giro postal a través de SuperGIROS y toda su red nacional.



(Ingreso Solidario: consulte su giro de octubre en MOVii y Daviplata).



Tenga en cuenta: si le llegó la notificación del giro, pero no recibió el dinero, consulte de inmediato su estado en el programa a través de la página web. Verifique si está activo. Si hay alguna irregularidad comuníquese con los canales de atención dispuestos por las entidades financieras.

