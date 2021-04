Consulte el pago de ingreso solidario de este jueves 22 de abril

El Departamento de Prosperidad Social anunció que este jueves 22 de abril se realizará el pago número 13 que corresponde al mes de abril. El programa Ingreso Solidario irá hasta mediados de 2021, por lo cual se realizarán otros dos giros correspondientes a mayo y junio.

Según informó la entidad, los pagos seguirán realizándose de manera escalonada para que se sigan cumpliendo las medidas de bioseguridad y evitar las aglomeraciones, una de las principales recomendaciones para mitigar la propagación del coronavirus.



Los ciudadanos beneficiarios del programa pueden recibir Ingreso Solidario de una de dos formas: quienes cuenten con un producto financiero en alguna de las entidades financieras aliadas del programa reciben su pago directamente abonado en el producto financiero. Del mismo modo, los beneficiarios no bancarizados recibirán el pago respectivo a través de SuperGIROS y su red aliada.



Cabe aclarar que no es necesario realizar ninguna inscripción o algún sorteo, es el Departamento de Prosperidad Social, a través de la información registrada en el Sisben, el que selecciona los potenciales beneficiarios de este apoyo económico a los más vulnerables.



Susana Correa, directora de la entidad, recomienda tener especial cuidado para evitar caer en engaños de personas inescrupulosas quienes están pidiendo dinero para ingresar al programa.



El programa Ingreso Solidario comenzó en abril de 2020 y tiene la finalidad de mitigar los impactos económicos derivados de la emergencia sanitaria por el covid-19. Este subsidio lo otorga el Gobierno Nacional a cerca de tres millones de hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad que no son beneficiarios de otros programas sociales como ‘Familias en acción’, ‘Jóvenes en acción’ o ‘Colombia Mayor.



