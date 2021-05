Ingreso solidario de mayo: cuándo y cómo será el pago 14 del subsidio

El Programa Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica, como medida de protección por las consecuencias generadas por la pandemia de covid-19. Son 3 millones de hogares los beneficiados y en el mes de mayo se llevará a cabo el pago número 14 de este plan social.

Desde Protección Social, entidad a cargo de esto, hicieron un llamado para no caer en engaños, ya que “inescrupulosos están llamando a cobrar dinero para ingresar a #IngresoSolidario. Recuerden que el programa no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo. No se dejen engañar”, advirtieron.



Aunque aún no se conoce de fecha exacta de cuándo se realizará el próximo giro, que será el número 14 que se realice, se tiene como referencia que en meses pasados la plata ha sido girada en la tercera o cuarta semana del mes.



Mientras tanto, anunciaron que ya está disponible el pago del programa Colombia Mayor, para 1,7 millones de beneficiarios. Estará disponible en más de 20.000 puntos de pagos de Efecty, Matrix y SuperGIROS de todo el país.

¡Atención! Hacemos un llamado a toda la comunidad para que no caigan en engaños. Inescrupulosos están llamando a cobrar dinero para ingresar a #IngresoSolidario. Recuerden que el programa no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo.

No se dejen engañar.

Quienes desean saber si se es o no beneficiario de Ingreso Solidario debe ingresar la página web en este enlace, ingresar los datos básicos y realizar la consulta.

