Así puede consultar si es beneficiario de Ingreso Solidario

Con el nuevo coronavirus, miles de familias colombianas tuvieron que enfrentarse a la crisis económica que trajo la pandemia. En ese sentido, el Ingreso Solidario surge como un apoyo que aliviana la economía de muchos.



El beneficio, que comenzó a entregarse desde el mes de abril, consta de un giro de 160.000 pesos. Además, según lo expresó el Gobierno, esta ayuda se prolongará hasta junio de 2021 y llegará a más de 3 millones de hogares.



“Este programa lo habíamos concebido para estar vigente por tres meses y lo extendimos hasta diciembre de este año. Pero, entendiendo los retos de tantas familias, decidimos que estará con nosotros, como mínimo, hasta junio del año 2021”, señaló el presidente Iván Duque en julio





En el mes de diciembre se entregará el noveno desembolso del año, sin embargo, aún no se publica la fecha específica del giro.



Para el mes de noviembre, el recurso se empezó a entregar desde el día 16, por lo que es probable que para el último giro del año la fecha sea similar.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

El giro se otorga a las familias vulnerables que no hagan parte de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA.



Para consultar si es parte de los beneficiarios deberá entrar a la página de Ingreso Solidario, en la cual se le indicará la entidad financiera a la que debe acudir para reclamar el dinero.



En el sitio deberá ingresar a la pestaña de ‘Consultar giros y beneficiarios en proceso’. Luego, deberá proporcionar algunos datos básicos, como nombre, número de cédula y número de celular. Posteriormente, el sistema le indicará si hace parte de los beneficiarios.



Dentro de las entidades autorizadas se encuentran: Bancolombia, Banco Agrario e, incluso, aplicaciones como Nequi, Daviplata, Movii y Ahorro a la mano.



En el portal de Ingreso Solidario se enfatiza que quienes no tengan cuentas en el sistema financiero se les enviará un mensaje al celular notificando a que entidad deberán acudir. Por otro lado, si maneja una cuenta con alguna de las opciones mencionadas, podrá hacer el proceso de retiro mediante la misma.



Asimismo, le recordamos que no es necesario participar en sorteos, rifas o inscripciones para acceder al beneficio, por lo que se recomienda no facilitar sus datos personales en este tipo de dinámicas. Son falsas.



La única forma de ser beneficiario es pertenecer a la base de datos creada por el Departamento Nacional de Planeación, la cual tuvo en cuenta el puntaje del Sisbén para determinar quienes se disfrutarían del beneficio.



Se necesitan menos de 30 puntos en el Sisbén III, integrar el grupo A del Sisbén IV y no recibir ningún subsidio adicional del estado, como los mencionados al inicio de esta nota, para que le llegue el Ingreso Solidario.



Por último, si usted ha recibido uno de los giros por error, se solicita hacérselo saber a la entidad financiera correspondiente y autorizar la devolución del dinero.



