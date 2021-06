Ingreso solidario: ¿cuándo comienza el pago del giro 15?

Desde el Departamento de Prosperidad Social -DPS- el Gobierno viene entregando auxilios económicos a algunas familias y personas que viven situaciones complicadas económicamente, debido a la pandemia.



Por tal razón se han implementado políticas de auxilio que permiten que se brinden subsidios como el Ingreso Solidario, la Renta Básica en Bogotá y el Auxilio de Desempleo del Ministerio de Trabajo.



Medidas que inicialmente iban hasta el presente mes de junio; sin embargo, el presidente Iván Duque hizo público el anuncio de que se extenderá el cubrimiento del auxilio correspondiente al Ingreso Solidario hasta el mes de agosto para aquellas personas beneficiadas.



#EnMedios I Ingreso solidario será extendido hasta agosto de 2021, el beneficio terminaba este mes. https://t.co/wqgzNAiZBE — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) June 16, 2021

De acuerdo con el pronunciamiento oficial de Susana Correa, directora del DPS, este subsidio, por el cual los beneficiarios reciben 160 mil pesos, “ha servido para atender las necesidades de más de 3 millones de hogares que están en situación de vulnerabilidad”.



La entidad que preside Correa es la encargada de realizar los pagos del programa; no obstante, aún no se han hecho públicas las fechas oficiales para el giro número 15. Se espera que los montos sean recibidos en la última semana del mes.



Recuerde que no es necesario que pague ningún tipo de inscripción para recibir el auxilio, ya que es un trámite gratuito.



Si aún no está seguro de si es beneficiario debe entrar a la página que el Departamento de Prosperidad Social dispuso para consultas. Disponible aquí.



Al ingresar deberá completar los espacios con la información que le solicitan: documento de identificación, fecha de expedición, teléfono y nombres y apellidos.



En caso de necesitar ayuda se han establecido los siguientes canales de comunicación para tal fin:



Línea gratuita nacional 01 8000 951100 o en Bogotá al 5142060.



Correo: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co





