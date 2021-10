Ingreso Solidario: consulte su giro de octubre en MOVii y Daviplata

Gracias a la aprobación de la Ley de Inversión Social, las familias beneficiarias del programa Ingreso Solidario contarán con el subsidio hasta diciembre de 2022. Ayudas con las que el Gobierno Nacional busca beneficiar a la población vulnerable, la más afectada por la pandemia del nuevo coronavirus.



Debido a la ley mencionada, hubo algunos cambios en los giros 18 y 19, pues, como en septiembre no se hizo entrega de los $160.000, se espera que desde la tercera semana de octubre los beneficiarios reciban $ 320.000.

El dinero de este programa del Departamento de Prosperidad Social llega a más de tres millones de hogares, los cuales reciben las ayudas directamente de su entidad bancaria o a través de SuperGIROS y su red aliada.



Si usted es usuario de Daviplata o MOVii, le explicamos cómo consultar su último giro de Ingreso Solidario. Eso sí, tenga en cuenta que primero debe haber recibido un mensaje de texto o verificar que ya le depositaron el dinero en la página oficial de Prosperidad Social.



(Lea también: Ingreso Solidario 2021: Así puede consultar si es beneficiario).

MOVii

Esta es una aplicación que ofrece servicios financieros totalmente digitales, sin cobros por cuota de manejo o intereses. De allí que sea una de las plataformas escogidas por los beneficiarios de Ingreso Solidario.



MOVii cuenta con una página en la que usted puede revisar si le consignaron el dinero. Una vez confirme que recibió el giro, debe entrar a la aplicación y constatar su nuevo saldo.



(De interés: Sena ofrece más de 50.000 ofertas de empleo en feria virtual).



Luego, usted podrá dejar el dinero en su cuenta o retirar el efectivo en almacenes del grupo Éxito, droguerías La Rebaja y RedServi o, si cuenta con la tarjeta, puede acudir a los cajeros de Servibanca.

Daviplata

Este es un producto de Davivienda que permite manejar el dinero desde el celular y sin ningún costo. Desde la aplicación puede recibir giros nacionales e internacionales, entre ellos el subsidio de Ingreso Solidario.



Una vez recibe la ayuda, a su celular debe llegar un mensaje de texto que le confirma la transacción. Tras obtener la notificación puede ingresar a la página que ha diseñado Daviplata para consultar los pagos del programa. En ella, solo debe escribir su tipo y número de documento. Una vez ingrese sus datos la entidad le indicará los pasos a seguir.



(Además: Subsidios de vivienda: guía para saber si es beneficiario).



Si presenta alguna dificultad o le sale algún tipo de error, debe comunicarse con la línea de Daviplata #690 o si lo prefiere a través del chat de la aplicación.

¿No ha podido cobrar su giro?

Si le llegó la notificación del giro, pero no recibió el dinero debe consultar su estado en el programa. Una vez verifique que está activo o, por el contrario, note alguna irregularidad debe comunicarse con su entidad financiera.



(Siga leyendo: Ingreso solidario: esto debe hacer si no ha podido cobrar su giro).



Si el banco o red aliada no le dan una solución, debe radicar una solicitud a Prosperidad Social con una fotocopia de su cédula de ciudadanía. Recuerde que los trámites ante las sedes del programa no tienen ningún costo. No se deje engañar.

Más noticias

Día sin IVA: tenga en cuenta estas recomendaciones al realizar sus compras



Los 4 caminos para ‘salir de pobre’ y volverse millonario, según estudio



Tendencias EL TIEMPO