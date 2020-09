Así puede reclamar el quinto giro del Ingreso Solidario en septiembre

Debido a la emergencia del nuevo coronavirus, millones de colombianos han requerido de apoyos a causa de las dificultades económicas como consecuencia de la ralentización de diversos sectores.



En los últimos días, el Gobierno Nacional anunció que comenzará a hacer un nuevo giro del Ingreso Solidario, el quinto de este año.



Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social, anunció, el pasado 27 de agosto, que más de 2,9 millones de personas habrían accedido a esta ayuda hasta el día 31 de ese mes.



Además, señaló que en los primeros días de septiembre se realizarán los pagos de la cuarta tanda. Mientras tanto, para este mes ya se anunció un nuevo giro.



Es importante recordar que para obtener este apoyo un ciudadano no debe estar inscrito en otros programas estatales, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor.



El dinero, entregado a población bancarizada y no bancarizada, será de 160.000 pesos por beneficiario.



Según datos entregados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), este mes 3 millones de familias podrán acceder al Ingreso Solidario. Para esta oportunidad el Estado invertirá cerca de 480.000 millones de pesos.



Las autoridades han insistido en que, para mantener el fácil acceso a este apoyo, es prudente evitar el cambio de los datos con los que fue contactado en anteriores oportunidades.

Para evitar inconvenientes con el pago de #IngresoSolidario, pedimos a los beneficiarios evitar cambiar los números de teléfonos registrados o los productos financieros o cuentas bancarias asociadas a este pago. pic.twitter.com/3dHv3s3rCM — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) August 31, 2020

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) comunicó recientemente que este beneficio monetario también aplicará para cerca de 43.000 soldados y auxiliares de Policía. Esto se hará "como un reconocimiento a la labor que han llevado a cabo durante la pandemia por la covid-19", aseguró la entidad.



Los beneficiarios pueden acceder a cuatro pagos de 160.000 pesos, desembolso que empezó a efectuarse para esta población desde el pasado 31 de agosto.



Además, para recibir los giros tendrán que cumplir con algunos requisitos establecidos por el DNP. Entre esos "no hacer parte de los programas sociales de Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor), Jóvenes en Acción, no ser beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA) y encontrarse en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica”.

¿Cómo puede retirar el Ingreso Solidario?

Las entidades estatales han hecho hincapié en que las personas no deben hacer ningún tipo de inscripción para acceder al pago, pues ya tienen "identificados a los beneficiarios en sus bases de datos".



Así pues, este quinto giro funciona de manera similar a los anteriores. Pero, por si las dudas, le recordamos cómo es el proceso.



El DPS les envía un mensaje de texto a quienes son beneficiarios, pero aún no han sido admitidos en los bancos. En ese caso, se les comunicará en qué entidad podrán reclamar el dinero. Entre las que están habilitadas aparecen Bancolombia, Bancamía, Banco Caja Social y Movii.



Mientras tanto, los demás beneficiarios deben esperar a que se les consigne el dinero en el transcurso de este mes a la misma cuenta de los desembolsos anteriores.



Si usted aún no sabe si es beneficiario y quiere averiguarlo, puede hacerlo ingresando sus datos en esta página web.

