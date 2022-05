Cerca de 2,3 millones de hogares que están bancarizados en el país comenzarán a recibir, a partir de este jueves, el incentivo correspondiente al bimestre mayo y junio del programa estatal Ingreso Solidario, el cual asciende a 400.000 pesos. Para ese propósito el Gobierno tiene dispuestos 1,5 billones de pesos, según informó el Departamento de Prosperidad Social (DPS).



(Lea también: Empresas de Francia están reclutando personal que hable español)

La entidad también confirmó que el giro se llevará a cabo de forma escalonada, por lo que, luego de los hogares bancarizados que comenzarán a recibir su subsidio desde este jueves, los hogares que no lo estén recibirán el subsidio a partir del 23 de mayo hasta el 6 de junio en los puntos de Supergiros a lo largo de todo el país.



(Le puede interesar, además: Desde Colombia también se envían remesas y su volumen cada vez crece más).



De los 1,5 billones de pesos para las transferencias, 911.649 millones serán para los hogares bancarizados, y 629.572 millones, para las familias no bancarizados.



En este ciclo también se entregarán 121.000 millones de pesos de pagos pendientes por cobrar del primer ciclo de este año.



Según las cifras del DPS, los departamentos con mayores pagos programados son Antioquia (312.492 hogares), Valle del Cauca (290.848), Bogotá (281.361), Cundinamarca (204.630) y Norte de Santander (199.794).



Prosperidad Social también dejó claro que para ser parte del programa Ingreso Solidario no se realizan inscripciones, no hay intermediarios, ni hay que llenar formularios. La información del programa está disponible en https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.



El Tiempo