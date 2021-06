¿Puede cobrar el Ingreso Solidario del Gobierno sin la cédula?

El número de su cédula es importante tanto para consultar si es beneficiario del Ingreso Solidario como para recibirlo. Este Ingreso Solidario es el apoyo monetario del Gobierno para las poblaciones más afectadas económicamente durante la emergencia causada por el covid-19.



(Lea aquí: Consulte con la cédula si es beneficiario del Ingreso Solidario)

Pero, ¿qué pasa si perdió la cédula? ¿Puede reclamarlo alguien de su familia?



La página oficial del Gobierno en la que se explican todos los detalles del Ingreso Solidario dice lo siguiente: "Si usted es beneficiario de Ingreso Solidario, es necesario que sepa que por requisitos de seguridad bancaria y con el fin de garantizar que el ingreso llegue correctamente, es el titular del beneficio quien debe reclamar directamente la ayuda monetaria y no es posible el cobro por un tercero".



Recuerde que hay dos formas de recibir esta ayuda: a través de su cuenta bancaria o por medio de SuperGiros.



(En otras noticias: Ingreso solidario: así será el pago para familias no bancarizadas)



Los beneficiarios no bancarizados deben cobrar su giro de manera presencial en giro postal. El único servicio autorizado para hacer estos pagos es la compañía Supergiros.



Para saber si usted es beneficiario y puede reclamar el apoyo de Ingreso Solidario, ingrese a prosperidadsocial.gov.co o a ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co y realice la consulta con el número de su cédula de ciudadanía.



Si no aparece o tiene problemas con alguno de los giros, puede comunicarse con el correo de Prosperidad Social: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co o a las líneas telefónicas: Nacional: 018000951100. En Bogotá: 5954410.



(Siga leyendo: Ingreso solidario: ¿cuándo comienza el pago del giro 15?)



REDACCIÓN EL TIEMPO