Cómo saber si trasladaron de Supergiros a Movii pago de Ingreso Solidario

Ingreso Solidario hace parte de los auxilios y beneficios monetarios que entrega el Gobierno Nacional para ayudar a las familias de menos recursos y que se ven mayormente afectadas por la pandemia.

Este subsidio, que entrega por cada giro 160.000 pesos a las familias con menores puntajes en el Sisbén IV, se extendió hasta diciembre de 2022 luego de la aprobación de la Ley de Inversión Social.



Hasta el momento se han entregado 19 pagos a las personas beneficiadas y se está a la espera de la confirmación de fechas del giro 20, correspondiente al mes de noviembre de 2021.



(Leer más: Los subsidios del Gobierno que siguen vigentes para los jóvenes de Colombia).

¡Beneficiarios de #IngresoSolidario! Ahora pueden consultar en su #CarpetaCiudadanaDigital, su estado de vinculación al programa. Ingresen a 🗂️👉 https://t.co/ZygJVqHFOa pic.twitter.com/0QRieLBpHJ — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) November 11, 2021

(Lea también: ¿Cómo acceder a ‘Medellín Me Cuida’? le contamos).



A las personas que no se encuentran bancarizadas se les hace la consignación del monto correspondiente a través de Supergiros o Movii.



Si su pago de subsidio de Ingreso Solidario fue transferido de entidad, es decir, de Supergiros a Movii o viceversa, puede consultar en la página web de cada una.



Para saber si su dinero está siendo consignado a Movii, puede buscar si hay registro de este a través del siguiente link https://www.movii.com.co/lista-subsidios/ en el cual debe ingresar su número de documento.



Si no aparece en esta entidad y cree que su pago fue transferido a Supergiros debe verificar si tiene algún subsidio pendiente por retirar en https://www.supergiros.com.co/consulta-pago-nomina/ en el cual le pedirán su tipo y número de documento para verificar la información.



Recuerde que los pagos de los giros 18 y 19 correspondientes al mes de septiembre y octubre ya fueron entregados en conjunto por la suma de 320.000 pesos desde la última semana de octubre y estuvo disponible hasta el pasado 12 de noviembre.



Si tiene problemas con alguno de los giros, puede comunicarse con el correo de Prosperidad Social: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co o a las líneas telefónicas: Nacional: 018000951100. En Bogotá: 5954410.

