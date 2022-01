El programa de Ingreso Solidario, creado por el Gobierno Nacional para mitigar el impacto de la pandemia en la economía de lo hogares más vulnerables del país, seguirá funcionando este 2022. Gracias a la Ley de Inversión Social, aprobada en septiembre de 2021, más de tres millones de familias podrán recibir el subsidio hasta diciembre de este año.



El giro correspondiente al mes de enero y febrero de 2022 se desembolsó el pasado 28 de diciembre, como un pago extraordinario, por lo que los beneficiarios recibieron 320.000 pesos.



Si usted no tiene una cuenta bancaria o una plataforma financiera como Nequi, MOVii o Daviplata, aún está a tiempo de reclamar su dinero. Tiene plazo hasta el 16 de enero para acudir a cualquier punto de SuperGIROS y su red aliada.

Tenga en cuenta que para hacer parte de Ingreso Solidario no debe realizar ningún proceso de inscripción, no hay sorteos ni mucho menos intermediarios, pues los beneficiarios se seleccionan con base a la información registrada en el Sisbén.



Si quiere verificar si está inscrito en el programa y recibirá los apoyos económicos, siga los siguientes pasos:



1) Ingrese a la página oficial de Ingreso Solidario

2) De clic en el botón 'Conozca giros y beneficiarios en proceso', ubicado en la parte superior derecha del sitio web

3) Ingrese sus datos personales

4) De clic en 'Consultar'



¿Qué hacer si era beneficiario del programa y ya no?

Si usted recibió las ayudas durante los primeros pagos, pero al consultar ya no aparece como beneficiario, se conseja radicar una solicitud escrita dirigida a Prosperidad Social, adjuntando copia de su documento de identidad para verificar en profundidad el caso.



De igual forma, si usted recibió la notificación del depósito, pero no le giraron el dinero, debe comunicarse con su entidad financiera y, en caso de no obtener respuesta, radicar una solicitud explicando su caso.



Este proceso lo puede realizar en las alcaldías de su municipio.

