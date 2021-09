Se inició la segunda fase de pagos pendientes de ingreso solidario

El Departamento Administrativo de Prosperidad Social informó que se inició la segunda fase de pagos para los hogares de Ingreso Solidario que no retiraron incentivos del programa en algún ciclo del año pasado. Esta fase va desde el miércoles 22 de septiembre hasta el 6 de octubre.



Los giros beneficiarán a 48.324 hogares beneficiarios del programa y tanto los hogares bancarizados como los no bancarizados podrán retirar el incentivo únicamente a través de giro postal por SuperGIROS y su red aliada.



Los departamentos con más hogares programados para pago en esta segunda fase son Antioquia (6.657 beneficiarios), Valle del Cauca (5.200), Nariño (3.698), Cauca (3.255) y Norte de Santander (2.997).



“Desde agosto pasado nos estamos poniendo al día con los pagos que no fueron retirados en 2020. El Gobierno nacional dispuso 51’336.800.000 pesos para esta segunda fase. Esto es el doble de lo dispuesto en primera fase. Hasta noviembre estaremos publicando las listas de hogares, esperando que todos puedan acceder a los recursos pendientes”, dijo Susana Correa, directora Prosperidad Social.

La entidad habilitó un buscador que facilitará la ubicación de los beneficiarios que tienen incentivos disponibles. Puede consultarse en el siguiente enlace: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/#FormularioIngresoSolidario



Prosperidad Social recomienda realizar el cobro teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. El programa no realiza inscripciones ni tiene intermediarios.

