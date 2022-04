El programa de Ingreso Solidario, fue creado por el Gobierno Nacional para mitigar el impacto de la pandemia en la economía de lo hogares más vulnerables del país.



Gracias a la Ley de Inversión Social, aprobada en septiembre de 2021, más de tres millones de familias podrán recibir el subsidio hasta diciembre de este 2022.



Édgar O. Picón Prado, director técnico del Departamento de Seguridad Social, indicóen Twitter que algunas no han reclamado el pago correspondiente al mes de marzo y que venció el pasado 1 de abril.



Por este motivo Édgar Picón, lindicó que os beneficiarios del programa podrán acceder a este dinero al hacer en la próxima transferencia



"Si no cobró algun(os) giro del 2020 o del 2021, los podrá cobrar en el ciclo de pagos extraordinarios que iniciará este mes de abril", escribió en su cuenta oficial dde Twitter, además indicó que el Departamento de Seguridad Social anunciará la fecha especícuando estén disponibles los recursos.



Tenga en cuenta que para hacer parte de Ingreso Solidario no debe realizar ningún proceso de inscripción, no hay sorteos ni mucho menos intermediarios, pues los beneficiarios se seleccionan con base a la información registrada en el Sisbén.

Los recursos no cobrados de #IngresoSolidario no se pierden. 🙌🏾



📢 Sino cobró algun(os) giro del 2020 o del 2021, los podrá cobrar en el ciclo de pagos extraordinarios que iniciará este mes de abril.



@ProsperidadCol anunciará la fecha cuando estén disponibles los recursos. — Édgar O. Picón Prado (@PiconPrado) April 4, 2022

¿Cómo saber si está inscrito en el programa de Ingreso Solidario?

1) Ingrese a la página oficial de Ingreso Solidario

2) De clic en el botón 'Conozca giros y beneficiarios en proceso', ubicado en la parte superior derecha del sitio web

3) Ingrese sus datos personales

4) De clic en 'Consultar'

