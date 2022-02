El Departamento de Prosperidad Social informó en días recientes que el programa de Ingreso Solidario, el cual ayuda a familias en situación de pobreza extrema, condición de pobreza o vulnerabilidad económica, aumentará su cobertura a partir de marzo.



(Lea también: Ingreso Solidario: ¿de cuánto será el aumento de los giros?)

Según la directora de la entidad, Susana Correa Borrero, el programa pasará de ayudar a 3 millones de hogares, a beneficiar a 4 millones 85 mil.



"La focalización para la ampliación de cobertura se centrará en los hogares que viven en situación de pobreza extrema, de acuerdo con la información del Sisbén IV (Grupo A). Permitirá que al menos el 30 % de los nuevos beneficiarios sean mujeres. Esto es adicional al 64,13 % de mujeres cabeza de hogar que actualmente son titulares del programa", aseguró Prosperidad Social en un comunicado.



Cabe resaltar que, con respecto a los grupos, el Sisbén los ha clasificado de la siguiente manera: el grupo A son aquellos hogares que viven en extrema pobreza; en el grupo B están las familias en condiciones de pobreza moderada y el grupo C son las personas vulnerables.



(Además: Ingreso Solidario tendrá cambios a partir de junio)



Así las cosas, la entidad aseguró que en marzo, abril y mayo los beneficiarios recibirán 160.000 pesos. A partir de junio, el pago será diferencial y dependerá del número de integrantes del hogar y los niveles de pobreza.



Es decir que las familias en situación de pobreza extrema tendrán un aumento de hasta 60 % en lo que reciben mensualmente, según mencionó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en diálogo con 'Blu Radio'.

#IngresoSolidario se extenderá hasta diciembre de 2022. Todos los hogares recibirán $160.000 en marzo, abril y mayo. A partir de junio, y gracias a esta Ley, el programa incluirá valores de pagos diferenciados, según el número de integrantes del hogar y los niveles de pobreza. pic.twitter.com/A1QoCwTHiA — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) February 15, 2022

Ahora bien, en caso de que desee verificar si es beneficiario del programa, puede seguir los siguientes pasos:



1) Ingrese a la página web de Ingreso Solidario e inicie sesión en la parte superior derecha del sitio.

2) Ingrese sus datos personales.

3) De clic en el botón 'Consultar giros y beneficiarios'.



(Puede leer: Colombia Mayor 2022: cuándo, dónde y cómo reclamar el pago del subsidio)



Tenga en cuenta que para hacer parte de Ingreso Solidario no debe realizar ningún proceso de inscripción, no hay sorteos ni intermediarios, pues los beneficiarios se seleccionan con base a la información registrada en el Sisbén.



Si un usuario recibió las ayudas durante los primeros pagos, pero al consultar ya no aparece como beneficiario, se conseja radicar una solicitud escrita dirigida a Prosperidad Social, adjuntando copia de su documento de identidad para verificar en profundidad el caso.



Por otro lado, el giro puede recibirlo por medio de una cuenta bancaria o una plataforma financiera como Nequi, MOVii o Daviplata. Si no cuenta con estas herramientas, puede acudir a cualquier punto de SuperGIROS y su red aliada.

ELTIEMPO.COM

Más noticias

- ¿Dónde están los arriendos más costosos y más económicos de Bogotá?



- Subsidio familiar: conozca el valor de la cuota que recibirá en este 2022