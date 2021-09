Tenga cuidado: así están estafando con falsas ayudas de Ingreso Solidario

A través de sus redes sociales, la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, advirtió que personas inescrupulosas intentan estafar haciendo uso del nombre de la campaña Ingreso Solidario, ayuda que el Gobierno Nacional está entregando gratuitamente a los más vulnerables por la pandemia.



Por tal motivo, no es cierto que se cobre o haya que realizar ningún giro para acceder a este programa estatal.



“¡Tengan cuidado! Alertamos a la ciudadanía sobre publicaciones que ofrecen supuestos subsidios de Ingreso Solidario. Reiteramos la importancia de verificar siempre la información y consultar en sitios web oficiales que incluyan el dominio ‘GOV.CO”, escribió la funcionaria en el trino.



En las imágenes compartidas por Correa se ve que en la publicación de la estafa se están ofreciendo supuestos nuevos cupos para ingresar el programa Ingreso Solidario, el cual entrega una ayuda mensual de 160.000 pesos a los hogares que se encuentran en condición de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema del país.



La estafa digital pretende engañar a jóvenes estudiantes, madres solteras, extranjeras, desempleadas, amas de casa, y demás "mujeres o estudiantes entre 17 y 65 años que se dediquen a trabajos del hogar sin recibir ayuda alguna".



Esta es una modalidad que usan los estafadores para hurtar los datos personales y confidenciales, como claves, usuarios y hasta las cuentas de quienes caen en la trampa e ingresan a este tipo de páginas con links fraudulentos.



Por esta razón es importante confiar solamente en los links que finalicen con el dominio oficial del Gobierno, el cual es gov.co. De lo contrario, lo recomendable es no abrir los enlaces que sean sospechosos, pues podría tratarse de un fraude.



Recuerde que actualmente el Gobierno Nacional está pagando paulatinamente el giro número 17, correspondiente al pago de agosto. Este pago beneficia a más de 3 millones de personas en el país.



Para saber si usted es beneficiario y puede reclamar el apoyo de Ingreso Solidario, ingrese a prosperidadsocial.gov.co o a ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co y realice la consulta con el número de su cédula de ciudadanía.



Si no aparece o tiene problemas con alguno de los giros, puedes comunicarte con el correo de Prosperidad Social: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co o a las líneas telefónicas: Nacional: 018000951100. En Bogotá: 5954410.