El programa Ingreso Solidario, creado por el Gobierno Nacional para ayudar a las familias más vulnerables del país en pandemia, seguirá funcionando hasta diciembre de 2022. Por lo tanto, se espera que los más de tres millones de familias beneficiadas sigan recibiendo $160.000 mensuales.



De hecho, el pasado 28 de diciembre, el Departamento de Prosperidad Social desembolsó el dinero correspondiente a los giros del mes de enero y febrero de 2022. Así las cosas, quienes hacen parte de Ingreso Solidario recibieron $ 320.000 en un giro extraordinario.

Pero, en el caso de las familias no bancarizadas, es decir, aquellas no tienen cuenta con una entidad bancaria o plataforma financiera el dinero lo pueden reclamar hasta el próximo domingo 16 de enero en cualquier punto de SuperGIROS y la red de aliados en todo el país.



¡Recuerden!Hasta el próximo 16 de enero estará disponible el subsidio de enero y febrero de 2022 del programa #IngresoSolidario.

Los 320.000 pesos deben ser reclamados en los puntos autorizados de SuperGIROS y su red de aliados.

Más información en: https://t.co/8RUZGfz9Iw pic.twitter.com/i22kdrCXA9 — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) January 11, 2022

De acuerdo con Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, las ayudas se giraron en el mes de diciembre con el fin de apoyar a los beneficiarios en una de las épocas con más gastos.



De momento, no se conoce cuándo serán los próximos pagos del subsidio y si seguirán entregándose acumulados o mensualmente.



Recuerde que las fechas en las que se gira el dinero dependen del Ministerio de Hacienda: "Prosperidad Social no administra el recurso, sino que éste es asignado por el Ministerio de Hacienda. Apenas el dinero esté disponible en las cuentas de la entidad se lanzará la fecha oficialmente en los canales y comunicados de prensa", explicó anteriormente el director de transferencias monetarias del departamento, Édgar Picón Prado.



Tenga en cuenta que para hacer parte de Ingreso Solidario no debe realizar ningún proceso de inscripción, no hay sorteos ni mucho menos intermediarios, pues los beneficiarios se seleccionan con base a la información registrada en el Sisbén.



Para verificar si está inscrito solo debe ingresar a la página del programa, dar clic en 'Conozca giros y beneficiarios en proceso' e ingresar sus datos personales.

