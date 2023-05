Preguntan los lectores: “Soy arrendatario y pago las cuotas de administración. Como la administradora no me envió los informes de gastos del 2022 ni el presupuesto de este año procedí a solicitárselos. La respuesta fue: usted no es propietario. ¿Esto es legal?”.



Respuesta



Si bien el arrendatario responde solidariamente por el pago de las expensas comunes ordinarias, la responsabilidad directa del cumplimiento de esta obligación es del propietario. Corresponde al administrador “Preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la asamblea general anual de propietarios, el presupuesto de ingresos y de egresos de cada vigencia el balance general de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal” (Ley 675 de 2001 artículo 51 numeral 4).



La misma norma establece que los estados financieros y el presupuesto serán presentados a la asamblea de propietarios para su aprobación. Según esta disposición la obligación del administrador es con los propietarios reunidos en la asamblea, sin perjuicio de que deba dar respuesta a los derechos de petición que le presenten, si se cumplen las condiciones.



Sobre invasión de la vía pública

Pregunta



“En la parcelación donde tengo un lote, un propietario se tomó un tramo de la vía pública para su uso y la techó. A la administración y a la asamblea les parece bien. ¿Qué puedo hacer para impedir esa invasión?”



Respuesta



Se deben analizar todos los antecedentes, entre estos los actos emitidos por las autoridades municipales, o por la curaduría respectiva, para establecer si realmente es una zona pública, o si más bien es comunal de la parcelación. Si tiene carácter de espacio público, serán las autoridades policivas (alcaldías o inspecciones de policía, según el caso) las que de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (antes Código Nacional de Policía) tomen las medidas correctivas con el fin de ordenar la demolición de la construcción y restituir la zona.



Si es comunal, el consejo de administración y la asamblea deberán adelantar el trámite para solucionar el conflicto con el propietario o, si es necesario, imponerle las sanciones correspondientes del reglamento de propiedad horizontal. Si no está sometida a este régimen, las personas que como el lector estén presenciando la invasión del espacio público, podrán acudir directamente ante la alcaldía correspondiente.

Aumento en costo de administración

Pregunta



“Firmé un contrato de arrendamiento en septiembre del 2022 por 12 meses, incluida la administración. Me acaban de informar que la administración subió en enero, por lo tanto, debo pagar la nueva cuota y el retroactivo. La pregunta es, qué dice la ley sobre este manejo”



Respuesta



Aprobado el presupuesto anual por la asamblea y definido el valor de las cuotas, que deben asumir los propietarios de las unidades privadas, el administrador debe comenzar a efectuar su cobro, y surge la obligación del propietario de pagar el valor respectivo. Sugiero al consultante revisar el contrato de arrendamiento, pues la pregunta indica que la obligación contraída por el arrendatario durante un año, incluye el incremento de las cuotas de administración . Como lo señalan la Ley y la Jurisprudencia en caso de que el propietario no cumpla con su obligación de pagar las cuotas ordinarias, el administrador podría hacer el cobro al arrendatario o a cualquier tenedor porque existe solidaridad en tal sentido.

NORA PABÓN GÓMEZ

​Abogada - Asesora externa

Consultas

