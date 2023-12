'Nos bloqueó': Influenciadores denuncian estafa con reserva de finca que no existe

El fin de año es una de las temporadas altas de vacaciones en Colombia. Muchas personas desean pasar las festividades de Navidad y de Año Nuevo por fuera de su casa y buscan en Internet buenas ofertas. Sin embargo, detrás de esos anuncios pueden esconderse estafadores.



Según la cadena RCN, un grupo de influenciadores de redes sociales fueron víctimas de una estafa. Los creadores de contenido contaron que alquilaron un sitio que fue promocionado por medio de fotos que son falsas ya que el sitio nunca ha existido.



De acuerdo con la denuncia, los jóvenes se contactaron con unas personas para el alquiler de una finca en Carmen de Apicalá (Cundinamarca). Sin embargo, durante el proceso de reserva y después de haber pagado parte del dinero del alquiler, los jóvenes fueron contactados para supuestamente confirmar la reserva.



“Te habla Antonio Peluquino, propietario de la finca de Carmen de Apicalá, la que tiene reservada. El motivo de mi comunicación es para verificar la reserva de esta finca, ya que se nos avecina y se nos aproxima el día”, les dijo el estafador por medio de una llamada.



Los estafadores les habían solicitado a los jóvenes más de 2 millones de pesos para supuestamente confirmar el agendamiento, pero en esa llamada les exigieron más dinero.



“El encargado de la finca me dice que la cuenta a la que envié el dinero era la cuenta de su contadora, quien se había ido para España y para hacer la reserva tenía que pagarle esa misma cantidad a él en otra cuenta”, le contó Heider Carvajal, víctima del hurto, al medio mencionado.



No obstante, el supuesto propietario de la finca canceló la reserva y bloqueó a los jóvenes, que no pudieron volver a contactar al hombre. Sin embargo, el anuncio de la finca sigue publicado en la plataforma de alquiler.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

