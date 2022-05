En el último año el costo de vida de los colombianos ha subido 9,23 por ciento, la mayor variación registrada en los últimos 22 años en el país, según lo hizo saber el jueves en la noche Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Lo anterior significa que, hoy en día, una persona en el país está gastando, en promedio, casi cuatro veces más de lo que lo hacía un año atrás.



Sin embargo, ese golpe al bolsillo no es igual para todas las personas ni en todos los productos que consumen los hogares.



A las familias pobres del país el costo de vida se les ha incrementado un 11,26 por ciento; a las vulnerables, el 11,07 por ciento; a las de clase media, 9,46 por ciento, mientras que para los estratos altos solamente el 7,46 por ciento, señaló el ente oficial.

Comer por fuera del hogar, pedir domicilios, así como los arriendos, están entre los rubros que más le están pegando al bolsillo de los hogares colombianos.



Estos representan casi el 60 por ciento de la inflación causada en abril del 9,23 por ciento anual, junto con los costos de la carne de res, la electricidad (servicio de luz) y la leche, según Oviedo.



Y la razón de esto es que dichos productos tienen una mayor exposición a esos mayores costos internacionales, que son un fenómeno, como la crisis logística, los elementos asociados a los retrasos y mayores costos del transporte internacional de los contenedores y, en el caso de los alimentos, la carestía de la alimentación de animales y los fertilizantes usados para los productos agrícolas.

Papa continúa costosa

Si bien la papa ya no es el alimento que más está subiendo en lo corrido del año, sigue en el escalafón de los 10 productos de la canasta familiar que más han incrementado sus precios.



Esta fuerte variación de los precios de los productos, en especial los alimentos, llevó a que este año, al corte de abril, el costo de vida supere el aumento del salario mínimo para los segmentos de la población de menores ingresos.



Pero la papa no es la única que se mantiene costosa. La cebolla, con un alza del 63,39 por ciento; la yuca para el consumo en el hogar (54,8 por ciento), los plátanos (40,53 por ciento), el tomate (35 por ciento), la naranja (30,5 por ciento), entre otros, están entre los productos de la canasta familiar que también registran incrementos significativos en sus precios.



Para el director del ente estadístico, sin duda, estos alimentos tienen inflaciones anuales elevadas, lo cual se traduce en los sobrecostos que se observan en la producción de estos bienes agrícolas.



“El índice de precios al productor nos da una señal muy clara de cómo estos costos han evolucionado. A diciembre del 2021, los precios de los abonos y plaguicidas tenían una variación del 10 por ciento, pero en abril del presenta año ya tiene un crecimiento anual del 30 por ciento, lo que significa que se han triplicado”, explica Oviedo.



El funcionario destaca, además, que si bien los productos que se utilizan para la alimentación del ganado ovino, porcino y las aves de corral han disminuido en su costo, pues pasaron del 26,4 en diciembre del año pasado al 21,06 por ciento anual en abril del 2022, estos continúan siendo elevados y se hacen más visibles por la temporada invernal actual.



Por su parte, productos como la arracacha, el ñame y otros tubérculos necesitan que se les controle más la humedad, por lo que requieren del uso más intensivo de productos químicos, los cuales se consiguen hoy a precios más elevados, lo que ha hecho que su valor al consumidor se haya elevado al rededor del 25,5 por ciento en el último año.



Pero que un producto haya tenido un crecimiento desbordado en sus precios en determinado periodo no significa que este golpee con mayor fuerza las finanzas de los hogares, ya que, según la metodología del Dane, cada producto tiene una ponderación de acuerdo con su impacto en la canasta familiar.



Al mirar la contribución porcentual de los productos a la variación de la inflación acumulada hasta abril, que va en 5,66 por ciento, estos son los grupos de gasto que más están haciendo subir la inflación este año.



En primer lugar está la comida en restaurantes, fuera del hogar o a domicilio, con el 0,51 por ciento. Le siguen la electricidad, con 0,26 por ciento; la papa, con 0,25 por ciento; los productos de limpieza y mantenimiento, con 0,22 por ciento; transporte urbano, con 0,22 por ciento, así como la leche y el arroz, con 0,21 y 0,2 por ciento, respectivamente.

