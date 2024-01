¿Su pareja le oculta las finanzas? Esto es la 'infidelidad financiera', según expertos

Cuando una persona oculta las finanzas a su pareja podría abarcar aspectos negativos en la economía del hogar. De hecho, se realizó un estudio en el que se conocieron algunos datos claves.



Estos son los tipos de infidelidad financiera

Según Portafolio, una infidelidad financiera ocurre cuando se tienen comportamientos económicos que la pareja desaprueba y aun así se ocultan intencionalmente.



De esta manera, y conforme con el portal de El Financiero, página web especializada en economía, mercados y negocios, estos son algunos tipos de infidelidad financiera:



- Mantener compras en secreto.

- Ocultar deudas o cuentas.

- Mentir sobre los ingresos.

- Sacar dinero de los ahorros.

- Prestar dinero sin consentimiento.

¿Qué resultados arrojó el estudio de Gleeden?

Un estudio de Gleeden, una web especializada en encuentros extraconyugales, informó que 7 de cada 10 ciudadanos ocultan parte de sus finanzas a sus compañeros sentimentales.



Estos fueron los resultados que arrojó la investigación por la aplicación líder de encuentros entre adultos. Es importante señalar que se encuestaron alrededor de 8.770 usuarios de la aplicación. Esto se conoció:



- El 35 por ciento de las personas que hicieron parte del estudio esconden las finanzas de sus parejas porque desean gastar el dinero en sí mismos sin tener que dar explicaciones.



- El 28 por ciento de los encuestados admiten que lo usan para financiar aventuras infieles.



- El 85 por ciento de las personas, objeto de estudio, mantienen sus finanzas en secreto, y optan por realizar estos gastos en efectivo, con el propósito de no dejar ningún tipo de evidencia.



Las finanzas ocultas abarcan diversos aspectos de la economía doméstica. El 30 por ciento de los encuestados asegura que no comparte los aumentos de sueldo o comisiones adicionales con sus parejas.



Por lo que, el 40 por ciento de los encuestados confesaron tener una tarjeta de crédito o débito de la cual su pareja no tiene conocimiento.

Entre los tipos de infidelidad, existes la infidelidad financiera. Foto: iStock

Datos a destacar

Sin embargo, el 70 por ciento de los encuestados afirmaron que no tienen dificultades para hablar con sus parejas sobre temas relacionados a sus finanzas.



Asimismo, Silvia Rubies, directora de comunicación de Gleeden Latam, dijo:



“En cada país donde hemos aplicado esta encuesta, hemos observado diferentes enfoques sobre el tema de las finanzas en las parejas. En Colombia, parece que es un tema que se aborda con naturalidad, pues la mayoría afirma no tener problemas para hablar de dinero, pero en la práctica, vemos que muchos ocultan sus finanzas, lo que sugiere la existencia de una infidelidad financiera latente.”



Por otro lado, expertos en finanzas personales de la entidad Resuelve tu Deuda afirman que: "Identificar y comunicar el problema de deudas permite a las parejas actuar a tiempo para tomar las acciones pertinentes."



Además, se considera a los hombres más infieles financieramente que las mujeres, "aun así son ellos quienes están más dispuestos a mostrar sus estados de cuentas. Siendo así, los expertos de la firma mexicana aportan tres recomendaciones claves para salir de deudas en pareja y así no dejar entrar ese peligroso enemigo en las relaciones", manifestaron.



De hecho, este tipo de infidelidad puede llevar a otro tipo de problemas al interior de un hogar o relación entre parejas. De manera, los expertos ya mencionados recomiendan tener responsabilidad financiera con sus parejas.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

