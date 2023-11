¿Podrían pagarle menos en la prima si estuvo incapacitado durante el año?

Cada vez queda menos para fin de ello y con ello no solo llegan las expectativas frente a las fiestas navideñas, las celebraciones y vacaciones, sino que también comienza la espera de la llamada 'prima', un pago -adicional al sueldo mensual- que hace el empleador "por los beneficios económicos y sociales que obtiene del trabajador".



Así lo explica el Ministerio de Justicia, entidad que también aclara que esta prestación consiste en un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional si ha trabajado menos, la cual se paga en dos cuotas durante el año.

En otras palabras, el trabajador tiene derecho a medio sueldo, o proporcional si trabajó menos del semestre.

La primera en el mes de junio y la segunda durante los primeros veinte días del mes de diciembre. Foto: iStock

Para calcularla, se debe tomar el salario mensual y multiplicarlo por el número de días trabajados (si empezó después del primero de enero), y luego se divide en 360. Tenga en cuenta que esto debe incluir el auxilio de transporte.

Pero, ¿qué pasa en caso de que haya tenido que ausentarse por algún tema de salud durante largos periodos de tiempo?

¿Cuánto deben pagarle si estuvo incapacitado?

Para poder comprender esto, debe tener en cuenta que la prima se calcula teniendo en cuenta los días que trabajó.



En el caso de las personas que tuvieron que ausentarse por incapacidad, existen dos opciones. En un primer momento, según el artículo 9 y 31 del decreto 1848 de 1969, se supone que no se verán afectados por esa situación, pues tendrán derecho a este pago en su totalidad.

Recuerde que debe presentar su incapacidad médica para así poder justificar su ausencia. Foto: iStock

No obstante, esto aplica solamente si la incapacidad fue menor a 180 días. En caso de superar esta cantidad de tiempo, el mismo decreto establece que "no tendrá derecho al reconocimiento y pago de estos elementos salariales como la prima de servicios por cuanto, no se ha prestado el servicio".

De ser el caso, recuerde que debe estar recibiendo el auxilio económico por parte de la EPS o el Fondo de Pensiones, dependiendo el tiempo que lleve en la incapacidad.

¿Puede recibir la prima mientras está incapacitado?

Ahora bien, en caso de que el día que deben pagar la prima usted se encuentre incapacitado, debe tener en cuenta que el hecho de que no pueda ir a trabajar no significa que esté suspendido.



Es decir, el contrato no se finaliza o paraliza, razón por la cual durante ese período de recuperación el trabajador deber seguir recibiendo los pagos por concepto de primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y aportes a seguridad social.

¿Qué se debe hacer si no recibe o le niegan el pago de la prima?

Si su incapacidad fue menor a 180 días y tiene inconvenientes con el pago de la prima, es recomendable que en un primer momento intente llegar a un acuerdo con su empleador antes de acudir a cualquier autoridad.

Pero, en caso de no lograr llegar un acuerdo con su empleador, puede acudir al inspector del trabajo, con el fin de recibir asesoría, presentar una queja por el incumplimiento de las obligaciones o intentar una conciliación.

Finalmente, en última instancia, puede presentar demanda ante el juez laboral del último lugar donde se haya prestado el servicio o del domicilio del demandado. Así mismo, puede acudir a un juzgado civil, un juzgado de pequeñas causas o un juzgado laboral.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

