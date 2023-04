Una incapacidad laboral es el reconocimiento económico que se le otorga a un trabajador cuando ha tenido que inhabilitarse física y mentalmente para poder ejercer sus labores. Este reconocimiento lo hace la EPS, si es por una enfermedad de origen común o la ARL si es un accidente de trabajo.



Fenalco, registra que el 92 % de las incapacidades son por enfermedades de carácter común, mientras que el 8 % son por accidentes laborales.

El portal ‘Conceptos jurídicos’ registra que existen dos tipos de incapacidad que hay que tener en cuenta:



- Incapacidad temporal: es en la que una persona se encuentra imposibilitada para realizar sus labores en el trabajo y que necesita asistencia médica, debido a una enfermedad por causas comunes o por un accidente sea laboral o no. Esta comprende la observación de su enfermedad por un profesional de la salud.



- Incapacidad permanente: en esta modalidad el trabajador, luego de haberse sometido a procedimientos y tratamientos, continúa con dolencias y reducción de sus funciones fisiológicas y motrices graves que pueden ser definitivas y que disminuyan por completo su capacidad laboral. Esta posee otras características según el grado de reducción de la capacidad del trabajador que se define como: parcial, total, absoluta y gran invalidez.



Estas definiciones son susceptibles de ser revisadas y pueden ser cambiadas dependiendo de las valoraciones por profesionales de la salud.



Le puede interesar (¿Pensando en conseguir trabajo en 2023? La lista de las empresas más importantes)

Facebook Twitter Linkedin

Si el trabajador devenga el salario mínimo el pago por incapacidad por enfermedad común será del 100 %. Foto: iStock

¿Quién paga las incapacidades laborales?



Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, la empresa es la responsable por el pago del salario del trabajador, teniendo en cuenta los porcentajes correspondientes al tipo de incapacidad en la que se encuentre y el tiempo que lleve en ese estado. También es necesario saber que el contrato de trabajo sigue vigente.



De acuerdo con el Parágrafo 1° del Artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, los empleadores son los encargados del pago de las prestaciones económicas de los tres primeros días de incapacidad laboral originada por enfermedad general, tanto si es un trabajador del sector público como el privado, reconociendo el 100 % del salario del trabajador.



Lea más (Trabajo para colombianos en Canadá y España con salarios de hasta $ 20 millones)

A partir del cuarto día hasta el 180 de incapacidad, según el artículo 227 del Código Sustantivo del trabajo, el pago de las incapacidades estará a cargo de la EPS de la siguiente forma: “Las (2/3) partes del salario, esto es, el 66%, durante los noventa (90) días y la mitad del salario, es decir, el 50%, por el tiempo restante”.



Si el trabajador devenga el salario mínimo mensual legal vigente, el monto por incapacidad por enfermedad común será del 100 % de esta suma.



Si el trabajador por algún motivo no se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, el empleador debe asumir la incapacidad directamente. Así mismo, es importante conocer que el pago de las incapacidades se hace de acuerdo al ingreso base de liquidación, que significa el salario sobre el cual se hacen los aportes al Sistema de seguridad social.



Una vez finaliza la incapacidad y el trabajador puede retomar sus labores, el empleador deberá reincorporarlo al cargo que tenía o ubicarlo en otro con las condiciones iniciales descritas en el contrato laboral.



Tenga en cuenta que las incapacidades que duren más de 180 días y que hayan sido causadas por enfermedad o accidente común y que no permitan prestación de los servicios por parte de la empresa, genera una causa justa de terminación del contrato de trabajo, previa autorización del Ministerio de Trabajo, el cual verificará que este despido no sea por discriminación por su discapacidad.



Esta situación se aplica cuando el contrato sea por término fijo y se quiera dar por terminado al vencimiento del tiempo que aparece registrado en el contrato.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Las ventajas que sigue mostrando el trabajo híbrido

El Sena abre convocatorias de empleo: hay vacantes en toda Colombia

¿Es el suyo? Estudio de Harvard revela el trabajo en el que se es más infeliz