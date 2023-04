Finalizada la temporada escolar y el puente festivo más largo del año (Semana Santa) en los que el gasto de las familias ha sido bastante dinámico, las personas comienzan a prepararse para otra de las temporadas que presionarán aún más el bolsillo. Se trata de los primeros pagos de impuestos para personas naturales, obligaciones que deben ser atendidas dentro de las fechas previstas por la norma para evitar sanciones y multas innecesarias que a la larga podrán afectar las finanzas de la familia.



(Lea también: Atención: Viva y Ultra se salvarían y podrían volar este mismo mes)

"Tener control de las finanzas a través de unas buenas prácticas, como lo es una organización previa con la ayuda de herramientas apropiadas, podemos generar eficiencias, ahorros en tiempos, esfuerzos y sobrecostos", señala Andrés Felipe Jiménez Cortes, experto en finanzas y docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad, quien elaboró una guía para cumplir con estas obligaciones sin afectar las finanzas del hogar.



(Le puede interesar, además: Sería muy grave que el Emisor financiara gobiernos: exgerente J. J. Echavarría)

Seis pasos seguros

1. Realice con tiempo la inclusión del pago de los impuestos que correspondan al presupuesto del hogar. Con esto se evitan dolores de cabeza al momento de acercarse los vencimientos de estos. La recomendación para este punto es destinar parte de los ingresos venideros como las primas, para poder hacer frente a esos pagos, evitando hacer uso del famoso crédito para poder cumplir con esa obligación.



2. Tómese su tiempo para conocer y manejar los medios virtuales. Con esta herramienta digital evitamos desplazamientos que nos generan gastos y pérdida de tiempo. Además, no tenemos la necesidad de cargar con dinero en efectivo, podemos aprovechar las transacciones. Al efectuar los pagos por medios electrónicos también tenemos trazabilidad en nuestros pagos y somos más responsables ambientalmente.

Facebook Twitter Linkedin

Recuerde que no pagar los impuestos a tiempo nos genera intereses e incluso consecuencias legales. Foto: iStock

3. Revise las facturas a tiempo, no solo para conocer el valor a pagar, sino para aprovechar las oportunidades de descuento por pronto pago o de diferir el pago en cuotas sin intereses. Dependiendo de nuestra capacidad de pago estas alternativas nos permiten o bien afectar nuestra caja antes, pero con el descuento, o bien darnos plazos para el pago sin afectar la caja en solo momento de acuerdo con las necesidades particulares de cada caso.



4. Recuerde que no pagar los impuestos a tiempo nos genera intereses e incluso consecuencias legales. Estar al día en nuestras obligaciones de pago de impuestos nos permite tener un control de nuestro flujo de caja.



5. Para los impuestos de renta cuyos vencimientos empiezan el 9 de agosto del presente año, se debe llevar un registro de los documentos que se requieren para hacer más fácil la tarea. Solicite con tiempo la información de la empresa en que trabajamos para que nos entreguen los certificados del caso, por ejemplo, el de ingresos y retenciones para empleados.



6. Debemos tener un contador de confianza que nos ayude a elaborar el pago del impuesto y es importante tener en cuenta que el hecho de presentar el impuesto no siempre genera pago. Teniendo en cuenta que este es un tema técnico es necesario que lo haga un contador para evitar errores. También debemos presupuestar el pago del servicio del contador.



7. Tenga en cuenta que hay impuestos en los que ya llega la factura caso predial, caso impuesto de vehículos que solo se descargan y se pagan, otros si necesitan ser procesados, calculados y líquidos como la declaración de renta.

Más noticias sobre finanzas personales:

- ¿Por qué está bajando el dólar en Colombia? Expertos explican



- ¿Qué es el 4x1000 y cómo se calcula?



- Renta Ciudadana 2023: ¿Aún hay inscripciones y cuáles son los requisitos?



ECONOMÍA Y NEGOCIOS