Entró en vigencia impuesto a plataformas como Netflix y Spotify: ¿subirán las tarifas?

A partir de este 1º de enero de 2024 entró en vigencia el impuesto sobre los ingresos de las personas y multinacionales digitales no residentes y no domiciliadas en el país. Esta norma fue aprobada con la reforma tributaria y quedó consignada en el Decreto 2039 del 27 de noviembre del 2023.



De esta manera, las grandes compañías como Google, Amazon, Netflix, HBO, Spotify, entre otras, estarán sujetas a tributar, ya sea con la retención en la fuente del 10 %, o presentando una declaración de impuestos sobre la renta y aplicando una tarifa del 3% sobre los ingresos brutos obtenidos en el país.



"Se encuentran sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa en Colombia sobre los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o prestación de servicios a favor de clientes y/o usuarios ubicados en el territorio nacional", señala el artículo 57 del Decreto 2039.



Por lo tanto, compañías que presten servicios como: servicios de publicidad online; aplicaciones móviles, libros electrónicos, música y películas; servicios de transmisión libre (cualquier forma de contenido digital); suscripciones digitales a medios audiovisuales incluyendo, entre otras, noticias, magacines, periódicos, música, vídeo, juegos de cualquier tipo; entre otros, estarán sujetos al pago del impuesto.



Esta situación ha generado preocupación en los usuarios activos en el pago de la plataformas digitales, especialmente en las de entretenimiento como Netflix, HBO y Spotify, pues temen un aumento en las tarifas de suscripción.

Plataformas de streaming podrían subir el costo de la suscripción.

"Le van a trasladar ese impuesto a los usuarios y suscriptores. Ahí viene el aumento en la factura del mes", señala un usuario de la red social X (antes Twitter). "Tendré que dejar de usar las plataformas de entretenimiento, saldrá muy caro", indica otro internauta a través de la red social.



Respecto a esto, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, indicó para Blu Radio que: "Si usted le cobra impuesto a la renta a Google, la compañía diría '¿por qué me va a cobrar el impuesto a la renta si yo lo pago en Estados Unidos?' (…) En pocas palabras, tendrán que pagar doble impuesto".



Esto implicaría, según Junco, mayores costos para los clientes de las compañías. "Quien va a pagar el impuesto a la renta será el ciudadano que se conecta a una plataforma de 'streaming'", indicó el exdirector de la Dian al medio anteriormente nombrado.



"Indiscutiblemente, van a subir los servicios de las plataformas", manifestó Junco. Sin embargo, las compañías todavía no han informado cuál será la nueva tarifa que tendrán y cuánto podría subir cada suscripción.

