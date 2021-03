Análisis / Privacidad e identidad: dos conceptos, un mismo fin

Recientemente, el Congreso de la República discutió varios proyectos de ley cuyo fin no era otro que determinar las reglas para la definición de normas sobre identificación de personas en el país.



Estos proyectos de ley entregaban a múltiples entidades funciones donde, en el ejercicio de funciones para determinar la identidad de una persona, terminaban por crear limitaciones al derecho a la privacidad. A pesar de la oportuna intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, esta falsa dicotomía entre privacidad e identidad ha pasado desapercibida en la opinión pública.

En principio, todos somos y debemos ser propietarios de la información que construye nuestra identidad. Desde hace varias décadas, nuestro régimen constitucional definió como garantía fundamental la protección del derecho de habeas data. En la “era de la información”, como lo afirmó hace años Nicolás Negroponte, esta garantía tiene como objetivo principal la protección de nuestro ‘ser digital’, nuestra identidad digital.



Mi ‘yo digital’ no es otra cosa que la representación que aparece en bases de datos de nuestra individualidad; la representación de hechos que combinados indican quiénes somos en las relaciones que sostenemos en los diferentes escenarios públicos y privados. Y por esto, la protección de nuestro yo digital se materializa en aquello que el derecho del habeas data reivindica: la potestad que tiene cada persona de controlar la información que aparece en bases de datos.



En la actualidad, el auge de la digitalización de las relaciones comerciales y personales ha resultado en un incremento de los datos que construyen los límites de nuestra esfera privada.



En efecto, día a día ponemos a disposición de terceros, de forma abierta, consentida y transparente, más y más datos sobre quiénes somos o respecto de cuáles son nuestros gustos, quereres y pareceres personales. La combinación de todos estos datos, sumada al incremento de la velocidad y el volumen del procesamiento de información por intermedio de técnicas de big data, facilita la definición por parte de ciertas empresas de nuestro yo digital. Y según quién y cómo procesa la información, la representación del yo digital puede no coincidir o estar distorsionada.



Y es en estas situaciones en las que el derecho a la protección de datos personales y el derecho fundamental de habeas data coinciden. Recordemos que en 1992, antes de la masificación de internet, en una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional sobre el derecho de habeas data y la privacidad, el ponente Ciro Angarita expresó la naturaleza de dicho derecho en la Sentencia T-4141-91, afirmando que hace parte de la dimensión del derecho a la privacidad todo “dato que constituye un elemento de la identidad de la persona, que en conjunto con otros datos sirve para identificarla a ella y solo a ella”.



Esa naturaleza del derecho de la privacidad nos fuerza a concluir que todo dato personal es de propiedad de la persona, de ella y solo de ella, siendo cada uno, más no el Estado o los particulares, quien puede determinar cómo protege su identidad y los datos que constituyen su identidad informática y digital.



Ahora bien, en el ejercicio del derecho a construir nuestro ‘buen nombre’, el derecho de habeas data cobra importancia, pues es este el bien jurídico que justifica el delito de suplantar a otro.



La expresión del artículo 15 de la Constitución Nacional, donde se incluyen los derechos de habeas data y la garantía de la intimidad y la privacidad, son instrumentos del derecho al buen nombre y del derecho a la honra consagrados en los artículos 2 y 21 de la carta política, los cuales se constituyen en derechos fundamentales que imponen que la propiedad de la información personal es del individuo; y es este quien puede determinar cómo proteger y en qué medida controlar su identidad.



En el ejercicio del derecho a la privacidad, en palabras de Angarita, todos tenemos la “facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de estos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás”.



La suplantación de nuestra identidad –un delito que cobra cada vez más relevancia– o el control de los datos que la componen por parte del Estado o de terceros constituyen una alteración del derecho de propiedad que tenemos sobre nuestros datos y nuestro ser digital.



En la era de la información, del big data y de la inteligencia artificial, las aplicaciones de identidad digital permiten robustecer los mecanismos para proteger la privacidad, y con ello nuestra identidad y patrimonio en casos de suplantación de nuestro yo digital.



PABLO MÁRQUEZ

Doctor en Derecho de la Competencia, Universidad de Oxford