No podrán reportarlo en una central de riesgo si tiene deudas con el Icetex

Hay buenas noticias para quienes van a adquirir un crédito con el Icetex o ya lo tienen. Y es que, de ahora en adelante, quienes lleguen a atrasarse en sus pagos o tengan deudas con la entidad no podrán ser reportados en centrales de riesgo.



Esto es posible gracias al esquema denominado Financiación Contingente al Ingreso, el cual está dispuesto en la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022.



Pero, ¿en qué consiste este beneficio? Aquí le contamos.

Sin reportes

Lo primero es dejar claro que quienes tengan un crédito con el Icetex, pero no cuenten con trabajo o su sueldo sea el mínimo o menos no estarán obligados a pagar ni serán reportados.



“Los usuarios del Icetex harán su reembolso siempre y cuando perciban ingresos y estos sean superiores a un salario mínimo mensual legal vigente", aseguró el Icetex.



La Financiación Contingente al Ingreso con la entidad también establece que:



- Mientras estudie no deberá pagar el crédito.

- La cuota de pago no deberá superar el 19 por ciento de su ingreso mensual.

- El tiempo para pagar el dinero que se reciba de parte del Icetex no podrá exceder los 20 años.

- Si se llega a los 20 años y la deuda no se ha cancelado, se dará por terminada.



La Financiación Contingente al Ingreso deberá ser reglamentada por el Gobierno en máximo 6 meses, tras la promulgación de la Ley del PGN 2022.



También es importante que tenga en cuenta que usted podrá acogerse a este esquema de manera voluntaria.



