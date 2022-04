Pérdida de memoria, disminución en la capacidad de concentración y de la rapidez de procesamiento de la información, así como de la eficiencia y la productividad, son algunas de las consecuencias que trae para un trabajador laborar varias horas. Así se desprende de un documento de trabajo del Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research Australia, que además sugiere que la cantidad óptima de horas de trabajo por semana es de 25, lo que equivale a 3 días laborales y no cinco (48 horas), como ocurre en la mayoría de los casos.



(Lea también: Multas a las que se exponen pasajeros que no se bajaron de avión de Latam)

Según el estudio, se evidencia que la eficiencia durante una jornada de trabajo se limita a unas pocas horas, razón por la cual hay que aprovechar ese umbral para dinamizar la productividad.



Por su parte, según una investigación de vouchercloud, basado en un cuestionario hecho a cientos de empleados británicos, señala que el 80 por ciento admitió no ser productivos durante toda la jornada.



(Le puede interesar, además: Declaración de renta 2022: estas son las fechas y los montos de pago)



Los informes señalan que, en promedio, los empleados alcanzan su límite de rendimiento a las 2 horas y 53 minutos.



Así mismo, un segundo grupo confesó que en un 65 por ciento de los casos no conseguían desempeñar sus funciones sin distracciones.

Lejos de ese tiempo

Pese a que estos no son los únicos estudios que hablan al respecto y existe mucha evidencia de las consecuencias que trae para la productividad y la vida de los trabajadores laborar largas horas, aún son pocos los países y las empresas que han reducido sus jornadas de trabajo.



Uno de los pocos es Países Bajos que desde el año 2000 entró en vigencia una ley que permite a los empleados reducir las horas y solicitar trabajo a tiempo parcial. Allí es común que se trabajen 4 días a la semana.



En Colombia, recientemente el Grupo Hada redujo su semana de trabajo a cuatro días, (de lunes a jueves).



Sin embargo, bajo la teoría del economista británico John Maynard Keynes, es posible que los avances tecnológicos, así como la implementación de nuevos modelos de trabajo lleven a que el promedio de horas de trabajo, a 2030, disminuya a 15 horas, algo que en la práctica parecería algo aún muy lejano.



Portafolio.co