Con la Circular 3031, del 30 de agosto de 2023, el ministerio del Trabajo estableció que las empresas deben renovar la autorización que permite a sus trabajadores laborar horas extras cada seis meses.



La idea es que de esta manera las empresas garantizarán el derecho al descanso de los trabajadores. La intención detrás de esta disposición es facilitar su desconexión del trabajo después de largas jornadas.

Con el cambio de la norma cualquier trabajo adicional sería excepcional y debe estar debidamente autorizado.



Las empresas que quieran que sus empleados hagan horas extras deberán entonces estar autorizados a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en la página de la Función pública: www.funcionpublica.gov.co/web/suit, allí están los requisitos necesarios y un paso a paso para que el trámite sea exitoso.



Las empresas deben hacerlo porque ahora el trabajar horas extras no será posible de forma indefinida y se debe renovar cada seis meses, lo que significa que los empleadores deben mantener un seguimiento continuo de las horas extras trabajadas por sus empleados.

Si las empresas no cumplen con esta normativa y no renuevan la autorización, el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de sancionar a la empresa.



De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, si los empleadores no cumplen con las garantías ni cumplen con las condiciones de trabajo justas y seguras para sus empleados enfrentan las multas establecidas por la ley.

