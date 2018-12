Así será el ajuste de horarios de la banca este fin de año

Aunque el 24 y el 31 de diciembre son días hábiles este año (lunes) recuerde que por ser fechas especiales (Navidad y Fin de Año) las entidades bancarias del país ajustarán sus horarios de atención al público, por lo que desde ya es bueno tomar nota sobre esos cambios para evitarse no solo dolores de cabeza, por las congestiones típicas de la temporada, sino también para cumplir con sus obligaciones financieras.

Algunos bancos ya anunciaron que el próximo 24 de diciembre atenderán solo hasta pasado el mediodía (1:00 p.m.), mientras que el último día de este 2018 no habrá atención en sus sucursales físicas, pero sí habrá servicios en sus canales electrónicos (cajeros automáticos, banca virtual, corresponsales bancarios, apps y sucursales telefónicas las 24 horas del día), retornando a sus horarios habituales del 27 al 29 de diciembre y desde el 2 de enero del 2019 en adelante.



El sistema financiero colombiano cuenta con una red de más de 16.000 cajeros automáticos, cerca de 409.000 datáfonos instalados en establecimientos comerciales y no menos de 132.000 corresponsables bancarios a través de los cuales se pueden realizar buena parte de las transacciones básicas de la banca como retiros de dinero, transferencias de recursos, giros, consignaciones y pagos de servicios públicos, entre otras.No obstante, para evitar angustias y afanes en esas diligencias acá les contamos cuáles serán los ajustes en los horarios de los principales bancos que operan en Colombia:

Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá anunció que los horarios de atención en sus sucursales físicas para este fin de año serán los siguientes:



El 21 y 22 de diciembre las oficinas atenderán en el horario normal establecido, incluidas aquellas con horario especial.



El lunes 24 la atención al público será hasta la 1:00 p.m. El viernes 28 la atención será en sus jornadas habituales, mientras que el sábado 29 no se prestará servicio en ninguna sucursal, así como tampoco el lunes 31 diciembre. Los servicios de esta entidad se restablecerán en sus horarios normales a partir del 2 de enero del 2019.

BBVA

El lunes 24 de diciembre se contará con servicio solo hasta la 1:00 pm y el 31 de diciembre ninguna oficina prestará atención al público. El viernes 28 de diciembre BBVA atenderá en horario normal con jornada adicional en las oficinas que cuentan con este horario.



El sábado 29 de diciembre, la entidad tendrá habilitado el servicio en las oficinas que normalmente cuentan con jornada adicional los días sábados.



A partir del martes 2 de enero, se reanudará la atención al público en las diferentes oficinas a nivel nacional y en los horarios habituales.

Davivienda

Para las festividades de diciembre habrá atención en los cajeros automáticos, canales digitales, Call Center y chat durante todo el día sin restricción.



El servicio de oficinas el 24 de diciembre estará disponible hasta la 1:00 p.m. El 31 del presente mes no habrá atención al publicó en oficinas.

Banco Caja Social

La entidad anunció los horarios de atención a sus clientes y al público en general a nivel nacional, así como para la ciudad de Cali.



Así, el lunes 24 de diciembre habrá atención del público hasta el mediodía; el sábado 29 atenderá en su jornada habitual, mientras que el 31 no habrá servicio.



En las Servicajas de esta entidad los días 24 y 31 de diciembre prestará servicio al público de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



En la Servicaja Terminal Salitre, en Bogotá, el 24 y el 31 de diciembre se prestará servicio al público de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.



Para la ciudad de Cali, la atención en esas fechas será la siguiente: el lunes 24 de diciembre habrá jornada para los clientes y usuarios las 12:00 del día; el miércoles 26 se prestará servicio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que el sábado 29 la atención será en horario normal. El 31 no habrá servicio.





ECONOMÍA Y NEGOCIOS