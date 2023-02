Si usted está interesado o juega en alguna lotería del país, de seguro sueña en el día por la hora final de los resultados. Por eso, esta es una guía rápida y en orden alfabético de los cronogramas que manejan las principales loterías de Colombia durante el 2023.

-Antioqueñita Día: De lunes a sábado a las 10:00 a.m., y domingos y festivos a las 12:00 p.m.

-Antioqueñita Tarde: Todos los días a las 4:00 p.m.

-Astro Luna: De lunes a sábado a las 10:30 p.m., y domingos y festivos a las 8:30 p.m.

-Astro Sol: De lunes a sábado a las 2:30 p.m.

-Baloto y Baloto Revancha: Cada miércoles y sábado las 11:00 p.m.

-Cafeterito Noche: De lunes a viernes a las 10:00 p.m., los sábados a las 11:00 p.m. y los domingos y festivos a las 9:00 p.m.

-Cafeterito Tarde: De lunes a sábado a las 12:00 p.m.,

-Chontico Día: De lunes a sábado a la 1:00 p.m.

-Chontico Noche: De lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m.

-Cuyabrito: De lunes a sábado a las 12:30 p.m., los domingos a las 7:00 p.m. y los festivos a las 8:00 p.m.

-Dorado Mañana: De lunes a sábado en días no festivos a las 11:00 a.m.

-Dorado Noche: Cada sábado a las 10:15 p.m. y cada domingo o festivo a las 7:25 p.m.

-Dorado Tarde: De lunes a sábado en días no festivos a las 3:30 p.m.

-El Saimán de la Suerte: De lunes a sábado a la 1:00 p.m., y los domingos y festivos a las 7:00 p.m.

-Extra de Colombia: Último sábado de cada mes.

-Fantástica Día: De lunes a sábado a la 1:00 p.m.

-Fantástica Noche: De lunes a sábado a las 8:30 p.m.

-La Caribeña Día: Todos los días a las 2:30 p.m.

-La Caribeña Noche: De lunes a sábado a las 10:30 p.m., y domingos y festivos a las 8:30 p.m

-La Culona Día: Todos los días a las 2:30 p.m.

-La Culona Noche: De lunes a sábado a las 9:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

-Lotería de la Cruz Roja Colombiana: cada martes a las 10:30., con transmisión en vivo en por el Canal 1.

-Motilón Noche: Todos los días a las 8:00 p.m.

-Motilón Tarde: Todos los días a las 3:00 p.m.

-Paisa Lotto: Los sábados a las 10:00 p.m.

-Paisita Día: De lunes a sábado a la 1:00 p.m., y los domingos y festivos a las 2:00 p.m.

-Paisita Noche: De lunes a sábado a las 6:00 p.m., y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

-Pijao de Oro: De lunes a viernes a las 2:00 p.m., los sábados a las 9:00 p.m. y los festivos a las 8:00 p.m.

-Sinuano Día: Todos los días a las 2:30 p.m.

-Sinuano Noche: De lunes a sábado a las 10:30 p.m., y domingos y festivos a las 8:30 p.m.

-SuperMillonaria: Los viernes a las 11:00 p.m.

