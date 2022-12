En diciembre, los horarios en algunos los bancos colombianos se modifican, en cuanto a atención presencial, por eso, si necesita cumplir con compromisos de esta manera, tenga en cuenta esta información.



Además, aunque hay sucursales bancarias con atención los fines de semana, para este año ya no quedan sábados que lo permitan (el 25 es festivo).

Lo primero a dejar claro es que el 24 y el 31 de diciembre algunos bancos tendrán atención limitada y otros no tendrán.

A continuación, le contamos qué han oficializado las entidades bancarias.

Banco de Bogotá

"Con el fin de facilitar el acceso a los servicios financieros, la entidad invita a sus clientes a utilizar la aplicación banca móvil y la banca virtual, canales a través de los cuales los clientes podrán realizar consultas, transferencias, pagos, entre otros, así como acceder a productos financieros, desde cualquier lugar, en corto tiempo", inicia el comunicado oficial del banco.



En este se especifica que la red de Cajeros Aval estará habilitada, al igual que los más de 11.000 corresponsales bancarios, ubicados en 872 municipios del país. Eso sí, durante el viernes 24 de diciembre, las oficinas del banco funcionarán hasta el medio día, 1 p.m., sin horario adicional. El 25 de diciembre no se prestará servicio.



"El día 30, las oficinas operarán bajo el horario normal y no tendrán horario adicional. Y el 31 de diciembre no se prestará servicio en las oficinas", concluye el documento.

Bancolombia

Esta entidad ofrecerá atención en sus horarios normales los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre; mientras que el día 24 tendrá servicio hasta la 1 p.m. y el 31 estará cerrado. No habrá servicio el 25 de diciembre de 2021 (ni el 1 de enero de 2022), por festivos, ni los domingos 12, 19 y 26 de diciembre.



Tenga en cuenta que sucursales que se encuentran dentro de empresas estarán al servicio de acuerdo con las necesidades y solicitudes de cada una de ellas.

Asimismo, el 24 de diciembre, cuando se cierren las sucursales, se podrán realizar transacciones desde y hacia Fondos de Inversión en la app Bancolombia y en la Sucursal Virtual.



Si realiza una solicitud de cancelación de Fondos de Inversión el jueves 30 de diciembre, esta será pagada desde el 3 de enero de 2022. Y, los días sin servicio en sucursales, usted podrá usar, sin problema, cajeros electrónicos, kioscos, corresponsales bancarios, sucursales virtuales, apps, Nequi, sucursal telefónica, Tabot y redes sociales.

BBVA

Esta entidad funcionará el 24 de diciembre, en sus oficinas presenciales, hasta la 1 p. m. Y el 31 de diciembre no habrá servicio. Aquí también aplica que el 25 no funcionará, por ser festivo.



Lo que podrá usar sin problemas son los canales de atención virtual que tiene el banco, como app BBVA, página web, BBVA Ney y cajeros electrónicos para el retiro de dinero.

Otros bancos

- El banco Itaú en Colombia atenderá en oficinas a nivel nacional el 24 de diciembre hasta la 1 p.m. y el 31 de diciembre no habrá atención al público.



- El Banco AV Villas atenderá el 24 de diciembre en sus oficinas hasta las 2 p.m. El 30 de diciembre hasta las 3 p.m. y el 31 no se presta servicio.



- El banco Davivienda anunció que el 24 de diciembre las oficinas estarán abiertas hasta la 1 p.m., con excepción de aquellas que están abiertas hasta las 12 m., las cuales mantendrán este horario. El 31 de diciembre no estarán abiertas las oficinas de servicio, las áreas administrativas ni la dirección general. El 26 de diciembre y a partir del 2 de enero todas las sucursales tendrán el horario habitual.



- El Banco de Occidente tendrá el 24 de diciembre atención de las oficinas ubicadas en centros comerciales hasta las 2 p.m. Para el resto de oficinas la atención será hasta la 1:00 p.m. El 31 de diciembre no se prestará servicio al público.

