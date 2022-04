A la hora de conseguir empleo, es indispensable presentar su hoja de vida, también conocida como currículum. En este documento, usted da a conocer aspectos como cuál es su experiencia laboral, cuáles son sus capacidades y, por supuesto, qué lo hace idóneo para desarrollar cierta actividad y ser escogido entre distintos candidatos.



Forbes -revista especializada en finanzas y negocios-, en años recientes, publicó un listado con nueve errores que, asegura, "condenaron a más de un currículum al destierro del cubo de la basura".



Estos errores, aclara la publicación, son comunes en procesos de selección para todo tipo de puestos de trabajo, así como para pasantías y becas de formación.



1. Erratas y errores gramaticales: De acuerdo con Forbes, cuando los errores tipográficos y/o gramaticales son frecuentes en una hoja de vida, se percibe como falta de interés. También, asegura, puede entenderse como "producto de la escasa formación" de quien envía la hoja de vida.



2. Enlaces inapropiados: En este punto, Forbes advierte sobre la importancia del manejo de redes sociales. "Si no eres cuidadoso con el contenido de tus redes sociales ni sueles publicar temas relacionados con tu ámbito de trabajo, ahórrate incluir enlaces a tu Instagram o a tu Twitter", explica la publicación.



3. Mentiras 'piadosas': Un error común en las hojas de vida, explica Forbes, son las mentiras que las personas incluyen respecto a su formación. Ante esta práctica, la publicación recomienda: "por muy bien que quede sobre el papel incluir más de lo que realmente sabemos en el currículum no es conveniente, pues acabarán descubriéndolo".



4. Información sobre el sueldo: Forbes asegura que "incluir información sobre el salario de los trabajos que desempeñas o has desempeñado es totalmente innecesario". De igual forma, recomienda no mencionar las expectativas salariales en la hoja de vida. Estos temas, explica la publicación en el listado, deben ser tratados en la entrevista de trabajo.



Hoja de vida Foto: iStock

5. Tipografía ridícula: En este punto, Forbes recomienda "utilizar las fuentes sencillas que vienen por defecto en Word". Esto, dice, debido a que algunas personas, en un intento por mostrarse creativas, deciden diseñar sus hojas de vida con tipografías ilegibles.



6. No hacer mención a nuestras habilidades o experiencias: Forbes recomienda "estructurar la información de la hoja de vida de manera clara, concisa y en puntos". Esto, asegura, permitirá que quien esté a cargo de la entrevista no "tenga que rebuscar para sacar datos útiles de una sopa de letras".



7. Incluir aquello que no sabemos hacer: "No confundamos el ser honesto y, en su caso, reconocer falta de experiencia con mencionar todo lo que no sabemos hacer", explica Forbes. En este caso, la publicación se refiere a la importancia de entender que la hoja de vida "se irá construyendo conforme a nuestra vida laboral".



8. Formato sin sentido: Según Forbes, por lo general, en términos de cómo presentar la hoja de vida, "la mayoría de los sectores valorarán un formato estándar en el que la información se reduzca a una cara legible y bien estructurada".



9. Incluir experiencias totalmente irrelevantes: "Añadir experiencias que no aportan nada a tu candidatura resta", dice Forbes, por lo que esto podría aumentar la probabilidad de que esa hoja de vida sea descartada.



¿Qué dice una reclutadora?

Eva Porto Soto es una psicóloga española que publica contenido en redes sociales para ayudar a los usuarios a conseguir el empleo que desean. En TikTok, la reclutadora suma más de medio millón de seguidores.



Uno de sus más recientes videos en la red social está relacionado con los peores errores que ha visto en un currículum u hoja de vida.



La lista de Porto la encabeza la 'foto grupal'; y ejemplifica este error con una imagen en la que se ven cuatro personas. En segundo lugar está el escribir "buena presencia" en la sección de competencias. Además, poner el correo de la empresa donde trabaja actualmente en los medios de contacto, incluir datos muy personales y, por último, emplear demasiada sinceridad.



Sobre este último punto, en el video se ve una descripción en la que alguien busca trabajar en una empresa que de verdad le valore porque las anteriores no lo han hecho. Además, en el texto se reconoce no tener experiencia en ciertos asuntos y promete hacer ganar "mucho dinero" a la empresa.

