Los bancos de Bogotá, Davivienda y Bancolombia unieron esfuerzos para brindarles mayores servicios a los usuarios del sector financiero, contribuir en la protección de su información crediticia, evitar el fraude y la suplantación, así como ayudar con la transformación digital del país, para lo cual crearon Soy yo, una plataforma de identidad digital a través de la cual, las personas pueden consultar, entre otros, su historia crediticia y el puntaje de crédito, clave a la hora de tramitar un préstamo con cualquier entidad bancaria del país.



La consulta de estos dos servicios es gratuita e ilimitada, por ahora, gracias a una alianza que dicha plataforma estableció con la central de información TransUnion hace unas semanas, según lo señaló Santiago Aldana Sanín, presidente de Soy yo, quien agregó que dichas consultas se pueden hacer en cuestión de minutos a través de un proceso sencillo y rápido de la persona en la plataforma.



La persona solo tiene que instalar en su celular la aplicación Identidad Digital de SoyYo, tomarse una selfi y registrar sus datos para acceder a su información financiera de manera gratuita, fácil y rápida.

Los pasos

1. Ingrese a la aplicación Soy yo: https://www.soyyo.co/ o en su teléfono móvil descargue la app desde la tienda de aplicaciones, la cual está disponible en Google Play Store, App Store o App Gallery.



2. Ingrese sus datos personales y siga cada paso. Validación sms al celular, selfie para verificar su identidad y una foto de su cédula para finalizar.



3. Una vez comprobada la información ingresada y que corresponde a la persona que realiza el trámite, desde la aplicación le confirmarán el registro para que empiece a utilizar su Identidad Digital.



4. No se preocupe por la seguridad de su información, SoyYo y TransUnion garantizan que los datos personales permanecen seguros y en ese sentido la alianza establece que solo el dueño de la información tiene acceso a través de su biometría facial.

Otros servicios

Aldana Sanín sostiene que más allá de la simple consulta de la historia financiera y crediticia, así como del score crediticio de la persona, para llevar un mejor control de la información y evitar que terceros tomen créditos a su nombre y sin su autorización, la plataforma brinda consejos y recomendaciones para que el usuario pueda mejorar su calificación de crédito y así pueda tener mayores posibilidades de obtener financiación bancaria para sus proyectos , en caso de llegar a necesitarla.



Según los expertos que están al frente del tema, al conocer su historial crediticio, el consumidor no solo podrá saber cuál es el momento apropiado para solicitar un crédito, sino que tendrá la oportunidad de contar con más herramientas para elegir la opción más favorable de acuerdo a sus necesidades.



El presidente de Soy yo explica que lo que hace la aplicación es, cuando la persona se toma la selfi, esta constata la imagen contra información de la Registraduría o el Runt, previa autorización del usuario, para comprobar que se trata de quien dice ser.



Si no se logra esa verificación, la aplicación solicita la toma de una foto del documento de identidad y realiza el mismo proceso para verificar la identidad de quien solicita la información, procesos que se hacen con el uso de la biometría e inteligencia artificial.



Santiago Aldana, presidente de Soy Yo, dice que: "Después de la emergencia sanitaria, nuestra compañía se ha convertido en un aliado estratégico para los usuarios al ofrecer servicios y trámites de manera digital; fáciles, rápidos, seguros y gratuitos. Esta nueva alianza permitirá que los usuarios se eduquen financieramente y sean mucho más conscientes de su economía para planear sus proyectos”.



Agrega que, si bien la consulta de la historia crediticia es un servicio clave, la plataforma ofrece otras alternativas, como la posibilidad de realizar pagos y transacciones seguras, acceder a trámites y servicios desde el celular; almacenar en un solo lugar documentos privados, como el carné de vacunación, gestionar documentos con firma electrónica y controlar con quien se comparte su información sensible.



A esta información solo tiene acceso la persona, ni siquiera Soy yo puede conocer esos documentos que que la persona guarda allí, precisa el directivo.



Agregó, además, que en la medida en que las personas se apropien de su información, que la consulten y la revisen de manera periódica, tendrán más herramientas que le permitirán lograr, mantener o mejorar su puntaje de riesgo, en beneficio de mejores condiciones de acceso al crédito.



