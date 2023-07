De acuerdo con el artículo 2432 del Código Civil Colombiano, la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles, que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor.



Es decir que la finalidad es dejar una garantía para el prestamista, ya sea un banco o un prestamista y en este caso la garantía es la casa y su valor comercial.

Tenga presente que contar con una hipoteca no significa que tiene el 100 por ciento asegurado cualquier tipo de crédito.



Además en caso de solicitar otro préstamo, es importante verificar que cumple con los requisitos exigidos por la entidad financiera.



Es importante que sepa que pude adquirir un préstamo a mediano o largo plazo. El periodo de tiempo dependerá del banco al que usted consulte.



El dinero lo puede utilizar para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de sitios, oficinas o locales comerciales. Aunque también puede hacer uso del dinero "para fines generales", es decir, en lo que usted prefiera invertir.



En cualquier caso siempre le solicitarán una cuota inicial porque ninguna entidad desembolsa el 100 %.



Ahora bien, tenga en cuenta que para comprar vivienda ese monto de dinero no incluye el costo de escrituras y procesos legales. Estos se pagan de forma independiente y depende del valor del inmueble que usted desee adquirir.



De hecho, usted podría hacerlo sobre la hipoteca, Augusto Rengifo, Vicepresidente Financiero de Habi señala que si un banco le presta 100 millones, y compra una casa de 130 millones, esa casa que vale 130 millones es la garantía que el banco tomará para asegurar el préstamo.



Es importante que antes de adquirir cualquier hipoteca, ya sea para comprar vivienda o adquirir un préstamo para libre inversión sepa implicaciones tiene.

Independientemente de la razón por la que solicita la hipoteca, el banco le prestará como máximo el 70% del valor. Foto: iStock

Préstamos por tipos de hipotecas en Colombia

Existen varios tipos de Hipoteca en Colombia: la cerrada, la abierta con límite de cuantía, la abierta sin límite de cuantía y la hipoteca cerrada.



En la hipoteca cerrada se ofrecen las tasas de interés más bajas, pero en un plazo de hasta 25 o 30 años.



Una característica de este tipo de hipoteca es que garantiza sólo una obligación acordada entre ambas partes.



En el caso de la abierta con límite de cuantía, se ofrecen tasas de interés mucho más altas que en la hipoteca cerrada, pero ofreciendo plazos de pago desde 6 hasta 12 meses.



Con esta, se puede garantizar no solo la obligación presente, sino las que puedan adquirirse en el futuro pero con un valor determinado.



Y a diferencia de las anteriores, con la abierta sin límite de cuantía, se puede ampliar, no solo en el valor, sino también en el plazo determinado para pagarla.

¿Cómo pagar rápido una hipóteca?

El dueño del bien inmueble, es el único que puede hipotecarla, así lo estipulan los artículos 2439 y 2440 del Código Civil.



En el caso de querer comprar una vivienda y si está sujeta a una hipoteca, ese gravamen debe estar constituido mediante escritura pública, así como en el certificado de tradición y libertad de la vivienda.



De acuerdo con la Ley de Vivienda (546 de 1999) una hipoteca no puede superar el 30 por ciento de los ingresos familiares, entonces la idea para pagarla de manera rápida es mantenerse al día en sus obligaciones y no estar reportado en centrales de riesgos, pues los retrasos pueden implicar un aumento en las tasas de interés por concepto de mora.



Trate de no sobre endeudarse, mantenga un buen flujo de caja para pagar un préstamo más rápido.



Haga abonos a capital si dispone de un ahorro o recibe un dinero extra.



Este pendiente de las tasas de interés, y cuándo bajen opte por una compra de cartera que le permita bajar la tasa de interés de tu préstamo y a su vez pagar en menor tiempo la deuda.

