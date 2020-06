Hipoteca inversa: usted decide

Hace tres semanas, el gobierno del presidente Iván Duque anunció la habilitación de la hipoteca inversa en Colombia.

Se trata de una negociación privada pero regulada por el Estado, en la cual la población mayor de 65 años, que así lo desee, va a poder utilizar su vivienda para la generación de un ingreso complementario que le ayude a garantizar su sustento económico. Este instrumento permite que el inmueble que habitará la familia hasta el último de sus días se convierta, además, en un poderoso mecanismo de aseguramiento en la vejez.



Habilitar un instrumento adicional de aseguramiento en la vejez es particularmente relevante en un país como Colombia, en donde solo el 28% de la población mayor de 65 años tiene una pensión, pero el 68% es propietaria de una vivienda.



Desafortunadamente, tener una vivienda no es garantía de una buena calidad de vida en la vejez. Algunos adultos mayores, por ejemplo, ante la imposibilidad de contar con una pensión o un ingreso extra dependen de las ayudas de sus familiares para poder solventar sus gastos recurrentes, como los de alimentación, arrendamiento, servicios públicos, administración, impuestos, entre otros. Muchos otros sencillamente no encuentran cómo hacerle frente a dichos gastos recurrentes.



Para aquellos adultos mayores que no cuentan con los recursos suficientes para atender las obligaciones del día a día o simplemente para aquellos que quieran complementar sus ingresos, el gobierno del presidente Duque ha habilitado una opción voluntaria de generación de ingresos a través de la vivienda: la hipoteca inversa, mecanismo que ha demostrado ser exitoso en más de 30 países del mundo.

(También puede leer: 'Alistan segunda ola de alivios a clientes del sistema financiero')

En términos generales, la hipoteca inversa consiste en recibir una renta mensual vitalicia amparada en la vivienda. Así, la familia seguirá disfrutando de su inmueble hasta el último día de su vida, mientras este le genera una renta que le ayuda a garantizar su sustento económico.



Esta es una buena oportunidad tanto para las familias unipersonales que no tienen a quien heredarle su vivienda, que en Colombia ya alcanzan el 18,5%, como para aquellas familias que tienen hijos, pero que estos prefieren no heredar con tal de que sus padres puedan vivir mejor durante la vejez.



Existen varias modalidades de renta dependiendo de las necesidades y preferencias particulares de cada familia, pero en todos los casos esta seguirá viviendo en su casa hasta el último de sus días. El cálculo de la renta mensual dependerá de varios factores, como el avalúo del inmueble, la edad de los solicitantes, la expectativa de vida, la modalidad de renta seleccionada, entre otros parámetros.



En absolutamente todos los casos los hogares tendrán el derecho de conocer la forma de cálculo de la renta mensual y las condiciones del producto previo a la adquisición del mismo.

(Además: 'Así puede consultar su saldo para los giros del ingreso solidario')

Además, el Gobierno Nacional en la reglamentación de la hipoteca inversa garantizó todos los mecanismos de protección del consumidor, como los avalúos independientes y periódicos, los mecanismos de salida en caso de muerte temprana del beneficiario, la no exigibilidad de la vivienda antes del fallecimiento, entre otros. Todas estas disposiciones, bajo la premisa central de proteger los derechos de los colombianos.



En suma, el gobierno del presidente Iván Duque quiere que el adulto mayor sea quien decida cómo administrar el patrimonio que construyó durante toda su vida, procurando brindarle la mayor cantidad de alternativas disponibles para que tome la decisión que más le convenga. La hipoteca inversa es una alternativa adicional.

(Le recomendamos: 'Consejos para pedir un crédito bancario en tiempos de coronavirus')



Jonathan Malagón

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio