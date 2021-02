Hasta el 28 de febrero puede retirar cesantías por pérdida de ingresos

Hasta este 28 de febrero hay plazo para hacer retiros parciales de las cesantías solo para aquellas personas que demuestren que sus ingresos se disminuyeron por cuenta de la pandemia del covid-19. El procedimiento puede hacerse de manera virtual y es gratuito.

Esta opción fue determinada en el el decreto 488 de emergencia económica y social expedido para hacer frente a la pandemia. Así, todos los fondos de pensiones y cesantías quedaron facultados para hacer retiros parciales de las cesantías.



Se trata de una medida excepcional, pues en condiciones normales estos ahorros están destinados en forma exclusiva para compra y mejoramiento de vivienda o educación.



Sin embargo, para acceder a esta medida, que dejará de funcionar a partir del 28 de febrero, se deben cumplir con unos requisitos básicos:

Los afiliados de los fondos privados deben tener en cuenta lo siguiente:

1. El pago por retiro parcial estará limitado al saldo disponible en la cuenta individual de cesantías de cada afiliado.



2. Durante el tiempo que permanezca esta emergencia económica, no se requiere adelantar el trámite de manera presencial.



3. Todo el proceso deberá hacerse preferiblemente a través de canales virtuales o remotos como sitios web, call center, sistema de audiorrespuestas, aplicaciones móviles (apps), entre otros.



4. Las AFP pueden establecer mecanismos excepcionales para los casos en los cuales el trabajador no cuente con acceso a internet o no se encuentre bancarizado.



5. Para adelantar el proceso de retiro parcial de cesantías, los trabajadores deben adjuntar a la solicitud una certificación de disminución de ingresos que emita su empleador con la siguiente información: nombre o razón social del empleador junto con el tipo y número de identificación, nombre y apellidos del trabajador y tipo y número de identificación, datos de contacto del empleador, salario devengado por el trabajador a 1.° de marzo de 2020, monto de la disminución del ingreso mensual del trabajador y periodo objeto de la reducción del ingreso.



6. Recuerde que la certificación emitida por el empleador será válida para todas las solicitudes mensuales de retiro parcial de cesantías autorizado por el artículo 3 del Decreto 488 de 2020.



7. Las AFP no cobrarán la comisión por retiro parcial de las cesantías autorizado por el Gobierno, dada la emergencia que afronta el país.(También: Oferta de 10.000 trabajos en la Feria Resilientes de Elempleo.com

Requisitos en Protección

Si retira sus censantías por terminación de contrato necesita:

1. La carta escaneada de retiro autorizada por su empleador en un solo archivo o foto. Tenga a la mano el tipo y número de identidicacíon del empleador.



2. En la carta deben estar los nombres y número de identificación del afiliado y del empleador.



3. Aplique pago por transferencia bancarias registradas en Protección o podrá reclamar el dinero en Bancolombia o Davivienda.



4. Revise el saldo de sus cesantías antes de iniciar el retiro, debe ingresar el valor autorizado por su empleador en la carta, si ingresa un valor superior la solicitud será rechazada.

Si su solicitud de retiro de cesantías es por disminución de ingresos, recuerde que el documento de autorización de su empleador debe contener la siguiente información:



1. Nombre o razón social de empleador junto con el tipo y número de identificación



2. Nombre y apellidos del trabajador junto con el tipo y número de identificación



3. Datos de contacto del empleador (Número telefónico, correo electrónico)



4. Salario devengado por el trabajador a 1 de marzo de 2020



5. El monto de la disminución del ingreso mensual del trabajador

Paso a paso en Protección:

1. Ingrese al banner Retirar mis censantías

2. Elija la opción: terminación de contrato o disminución de ingresos

3. Consigne sus datos personales

4.Consigne los datos de su empleador

5. Detalle la información de su retiro

6. Y por último inicie su solicitud

Requisitos en Porvenir



Si retira sus censantías por disminución de ingresos:

1. Necesita tener una carta de su empleador que contenga la siguiente información:



2. Nombre o razón social del empleador junto con el tipo y número de identificación.



3. Sus nombres y apellidos junto con el tipo y número de identificación.



4. Datos de contacto del empleador.



5. Su salario devengado a 1 de marzo de 2020.



6. El monto de la disminución de su ingreso mensual.



7. Por su seguridad, la carta debe venir en papelería autorizada por el empleador (membrete, encabezados, pie de páginas, sellos, firmas, según aplique para cada empleador).(Le puede interesar: Seguros de vida no reflejan más muertes en 2020 por covid-19)

Paso en paso en Porvenir

1. Realice la solicitud a través de la Zona Transaccional Afiliado y el pago lo recibe en cheque a través de REVAL o Banco AV Villas.



2. Ingresa aquí con su usuario y clave a su cuenta personal. En caso de que no tenga, se debe inscribir.



3. Cuando haya ingresado busque la sección "aportes y Retiros”.



4. Haga clic en 'Retiro de Cesantías', solicite la clave temporal de seguridad e ingrese el código recibido en su celular o correo electrónico.



5. Escoja la cuenta con la cual realizará la solicitud, señale que vive en Colombia, seleccione el concepto ‘Emergencia social’ e ingrese el valor a retirar de sus Cesantías. Este valor, cómo máximo será igual a la disminución mensual de su salario.



6. Diligencia la información solicitada para generar y recoger el cheque.



7. Al finalizar lea las instrucciones, allí se le indicará cuándo puede ir por su cheque y qué documentación debe presentar para recibir el pago.

REDACCIÓN TENDENCIAS- EL TIEMPO