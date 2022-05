Pregunta: "El administrador del edifico recibió, hace 20 años, un contrato de cada uno de los propietarios de los apartamentos para que los rente y, a su vez, les pague una mensualidad. Por mi parte, nunca he hecho contrato alguno con dicho administrador.



A partir del momento de ser nombrado administrador, dicha persona convirtió (ilegalmente) el edificio de apartamentos familiares en un apartahotel. Para facilitar su actividad, creó dentro del edificio un negocio. Él renta los apartamentos, recibe empleados etc. como dueño y representante de su negocio personal



Para posesionarse ilegalmente del edificio, dicho sujeto eliminó 16 parqueaderos -dentro de los cuales se encuentra el mío- y en esta área construyó su oficina y una sala de conferencias".

También eliminó la lavandería. La última asamblea de propietarios se realizó hace siete años y esta persona no tiene la representación legal del edificio y, además, su nombramiento como administrador expiró ya que dicha designación tiene validez por un año.



Durante tres años le he venido solicitando al supuesto administrador la devolución de mi parqueadero. Nunca me ha contestado. Los dueños de los apartamentos no viven en el edificio. Solicito una orientación ante esta grave situación".



Respuesta



Este caso, al igual que la mayoría de los que se plantean en esta sección, debe ser analizado teniendo en cuenta todos los antecedentes y con base en este estudio se determinarán las acciones a seguir.



En primer término, es necesario revisar el reglamento de propiedad horizontal para verificar la estructuración legal de este y las posibles modificaciones que se hayan podido realizar al reglamento original en cuanto a cambios aprobados por la asamblea, que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una sensible disminución en su uso y goce.



Por otra parte, aunque un administrador de unidades privadas puede ser, a su vez, designado como administrador del edificio, es diferente la contratación para cada cargo, el nombramiento, las funciones y los deberes. Igualmente es distinta la explotación de los bienes privados y la relacionada con los bienes comunes.

Posible usurpación de funciones

Ni la asamblea, ni el administrador pueden suprimir o disminuir los derechos de los propietarios sobre sus bienes privados y si, al adquirir el apartamento, se tuvo en cuenta el derecho al parqueadero, así sea común, este debe ser respetado.



En síntesis, el caso se refiere a una controversia que va más allá de la administración por parte de una persona que no está nombrada legítimamente como tal, o de derechos y decisiones sobre los bienes comunes, lo cual debería ser resuelto a través de uno de los mecanismos de solución de conflictos regulados por la Ley 675 de 2001.



Se relaciona con aspectos de extralimitación o usurpación de funciones del administrador, ocupación y cambio indebidos de destinación de zonas comunes, alteración del uso y goce de estos y de la unidad privada, y hasta violación del derecho de propiedad.



En caso de que la asamblea haya aprobado el cambio de uso del edificio, debió someterse a las normas urbanísticas (que el uso se permita en el sector y en el inmueble y la obtención de licencia).



Adicionalmente si se cumplió con todas las normas y requisitos, lo cual no parece ser en el caso expuesto, el propietario afectado deberá acatar las decisiones de la asamblea, pero podrá pedir indemnización por vía judicial, sin perjuicio de que se dé una conciliación o la posibilidad de las acciones policivas o judiciales que puede interponer el afectado.

