Cómo afecta la pandemia la intención de celebrar y gastar en Halloween

Posibles toques de queda; restricciones a reunirse; riesgos de contagios por la pandemia del covid. En medio de esa situación llega una nueva celebración de Halloween. ¿Cómo se adaptan los hogares, qué planes están haciendo? Varias respuestas las tienen los comerciantes a través de la encuesta que para la fecha tradicionalmente hace la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

El estudio indagó sobre cuántas personas planean celebrar este año, de qué manera lo harán, si planean encontrarse con allegados o comprar dulces.



(Le puede interesar: 'Restricciones como toques de queda están obsoletas')



La encuesta también indaga por planes para salir y de qué tipo, así como por el papel de las redes sociales en lo que se está previendo hacer.



De acuerdo con los resultados presentados por Fenalco, los colombianos que celebrarán la Noche de las Brujas son solamente el 53 por ciento. El informe también señala que la mayoría de quienes planean celebrar lo hará en casa o de manera virtual con familiares y amigos.



La encuesta revela que de quienes van a celebrar, el 65 por ciento sólo se reunirá con su círculo familiar más cercano. Aunque en menor proporción, los colombianos no perderán la tradición de comprar dulces para regalar a los niños, y este año el 50 por ciento incluirá dulces en sus compras.



En medio de las precauciones por la pandemia y las restricciones impuestas en diferentes municipios, este año se celebrará esta fecha de manera diferente. El 29 por ciento de quienes celebrarán, lo hará en una reunión en casa; el 23 por ciento recreará espacios de juegos para los niños; un 15 por ciento hará fiestas virtuales; un 10 por ciento dará una vuelta por alguna zona comercial; un 9 por ciento estará dispuesto a participar en competencias virtuales; un 9 por ciento saldrá de la ciudad aprovechando el puente y un 6 por ciento visitará un restaurante.



(Lea también: Luz verde a reducción de IVA a tiquetes aéreos)



El estudio muestra que la utilizará "intensamente" las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook y Youtube) para buscar actividades que les permitan pasar un rato agradable en familia. Las búsquedas apuntan a maquillaje artístico, recetas en casa, talleres de baile, actividades con las mascotas, entre otras.



“Compartimos y respaldamos las advertencias que emitió el Ministerio de Salud. La

seguridad, bienestar y protección de los niños, niñas y adolescentes es prioridad y

responsabilidad de todos. Hacemos un llamado al buen comportamiento y al cumplimiento de normas de bioseguridad y cuidado personal . No obstante, no estamos de acuerdo con las restricciones adicionales impuestas por algunos alcaldes, que decretan medidas como ley seca y toque de queda, sin tener en cuenta la afectación a los establecimientos comerciales que acatan y hacen respetar todas las medidas de bioseguridad”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



Se estima que los sectores productivos y comerciales más afectados serán los

confeccionistas y comercializadores de disfraces; comerciantes de productos para fiestas temáticas y por supuesto las empresas de dulces y confitería que históricamente incrementaban sus ventas y se preparaban todo el año para esta celebración.

​

Economía y Negocios