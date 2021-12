John Rampton, un emprendedor estadounidense que colabora con artículos para la revista 'Entrepreneur', hizo una lista de los 20 hábitos que impiden convertirse en millonario.



(Puede interesarle: El consejo de Elon Musk para personas que están escogiendo su carrera)



Los hábitos mencionados por Rampton no están relacionados únicamente con el mundo de las finanzas. El empresario también habla de costumbres relacionadas con la salud, las personas que rodean a quienes aspiran a tener grandes sumas de dinero, entre otros aspectos. Le contamos.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, John Rampton es un emprendedor que se dedica a ayudar con el crecimiento de compañías online. Ha recibido reconocimiento de revistas como 'Entrepreneur' y 'Forbes' por su trabajo como emprendedor y blogger.



"Para mí, igual que para muchas otras personas, estos 20 hábitos fueron los que me impedían convertirme en millonario", se lee en su artículo publicado en la revista 'Entrepreneur'.



1. Dormir cuando no se debe. Según Rampton, él ha luchado por años contra este problema. Sin embargo, resalta que las personas exitosas son conocidas por despertarse, generalmente, más temprano que el resto de personas en sus hogares. De esa manera, empiezan sus tareas desde primera hora sin sacrificar el tiempo que pasan con su familia.



(Además: Consejos para ahorrar: hombre de 35 años logró la independencia financiera)



2. Descuidar la salud. El emprendedor recuerda que, cuando las personas no están saludables, suelen estar cansadas, más estresadas y menos productivas. Además, pueden ser más propensas a enfermarse. "¿Cómo puedes enfocarte en la construcción de tu salud, si luchas contra esos factores todos los días?", se pregunta el empresario.



3. No leer. Las personas con dinero, dice Rampton, invierten tiempo y esfuerzo en ampliar su conocimiento, aprender de otros e innovar. Además, se mantienen al día con noticias y tendencias dentro de su industria.



4. Depender de una sola fuente de ingreso. "Aquellos de nosotros que aspiramos la riqueza, tenemos que invertir parte de nuestros ingresos en pagar nuestras deudas, y reservar para el retiro e invertir", afirma Rampton. Y aclara que eso no se refiere exclusivamente a la necesidad de conseguir otro trabajo, ya que se puede hacer algo que le apasione a la persona. Por ejemplo, escribir sobre tecnología, publicarlo en un blog y empezar a ganar un ingreso pasivo.



(Vea: ¿Quién es Maezawa, el excéntrico millonario japonés que viajó al espacio?)



5. No establecer un presupuesto. Para él, todas las personas deben crear un presupuesto y adherirse en él. No hacerlo puede traer problemas financieros ya que, al no ver con exactitud sus finanzas, pueden estar gastando más de lo que ganan.

No ahorrar y gastar más de lo que ganas, genera pobreza a largo plazo sin la esperanza de poder escapar. FACEBOOK

TWITTER

6. No pensar a futuro. En este punto, Rampton cita las palabras del autor Thomas Corley, quien recuerda que no ahorrar y gastar más dinero del que se gana genera pobreza.



De acuerdo con lo que escribió Corley en su Libro 'Change Your Habits, Change Your Life', un estudio suyo reveló que el 95 % de las personas de escasos recursos no ahorró y, además, acumuló deudas para subsidiar su calidad de vida. "En consecuencia, no tienen dinero ni para el momento de su retiro, ni para la educación de sus hijos, ni para las oportunidades que se presenten".



7. No prestar atención a pequeños gastos. El emprendedor afirma que, a pesar de que parezca que no es así, los gastos pequeños -como pagar una membresía de gimnasio sin usarla casi nunca- se suman rápidamente. Por esa razón, recuerda la importancia de administrar esos pequeños gastos haciendo un presupuesto. Además, sugiere mantener únicamente las suscripciones que realmente se usan.



(También: ¿Qué es la inflación y cómo afecta a la economía?)

8. Salir con la gente equivocada. "Reemplaza a las personas tóxicas y negativas de tu vida por aquellas que son optimistas, que te motivan y te apoyan", dice Rampton.



9. Posponer. Una cosa es que alguien diga que quiere convertirse en millonario y otra muy diferente es empezar a hacerlo, dice. Para él, es necesario tomar medidas lo más pronto posible para salir del estancamiento financiero. Un primer paso es pedir ayuda a un profesional financiero para ajustar el presupuesto.



10. Beber y apostar. En este punto retoma las palabras de Corley, quien afirma que “aquellos que apuestan, se engañan al pensar que hay un atajo para alcanzar el éxito". Por su parte, las personas con grandes cantidades de dinero "crean el hábito de perseguir sus sueños y sus objetivos".



(Siga leyendo: Tarjeta de crédito: lo que tiene que saber si quiere cancelarla)



11. Ver demasiada televisión. Rampton reconoce que le gusta ver 'Netflix' de vez en cuando. Pero, según él, 'los ricos' prefieren leer, ejercitarse o educarse en lugar de perder el tiempo viendo televisión.

Facebook Twitter Linkedin

Para Rampton, tomar el consejo de un profesor de la universidad o de los padres también cuenta como encontrar un mentor. Foto: iStock

12. No encontrar un mentor. El emprendedor cree que se habría vuelto rico años atrás de haber encontrado un mentor antes. Dice que esto le habría permitido aprender de los éxitos y errores de otra persona; además, conocer sus consejos le habrían ayudado a omitir equivocaciones que ha experimentado. Rampton sugiere abrir los ojos, pues los mentores están alrededor de las personas.



(Puede consultar: David Vélez: los consejos para emprender del hombre más rico de Colombia)



13. Permanecer en la zona de confort. Para él, solo cuando las personas decidan dar el salto, a pesar de la inquietud que genera tomar riesgos y salir de la zona de confort, encontrarán el éxito financiero. Y agrega que es un hábito que le funcionó a Bill Gates -fundador de Microsoft-, Richard Branson -fundador de Virgin- y a otros millonarios.



14. No hacer preguntas. "Aprendí de la manera difícil que intentar adivinar el futuro conduce al fracaso y a tomar malas decisiones. Si no estás seguro acerca de alguna inversión o de una idea para tu negocio, no dudes en pedir retroalimentación y asesoramiento", escribe Rampton.



15. Ser consumido por el fracaso. Aunque concluir un negocio o perderlo todo "es una basura", dice el emprendedor, esos golpes son necesarios para ganar fortaleza. Y agrega que, aunque no quiere decir que disfruten o quieran fallar, los empresarios portan el fracaso como una insignia de honor.

16. No establecer metas diarias. Según cuenta, Rampton adoptó la costumbre de escribir sus metas a diario y a primera hora de la mañana. Entonces, descubrió que establecer objetivos diarios le ayuda a priorizarlos desde los más importantes hasta los menos. "Priorizar significa hacer lo que en verdad importa", concluye.



(Además: Por qué en Europa no hay 'Gran Renuncia' de trabajadores como en EE. UU.)



17. Pensar negativamente. Algunos de los pensamientos negativos más comunes, según el emprendedor, tienen que ver con dudar en sí mismo, creer que no se alcanzarán los objetivos y creer que la competencia es demasiado dura. Es clave, entonces, tener una mentalidad positiva.



18. No ahorrar. Para el empresario, es necesario enfocarse en adquirir cosas que le darán dinero a largo plazo. Por ejemplo, hacerlo mediante bienes materiales como un negocio rentable, una cartera de acciones en crecimiento o invertir en bienes raíces.

Decir que queremos 'vivir el momento' es una excusa para no trabajar y crear un mejor futuro. FACEBOOK

TWITTER

19. Crear excusas. Rampton afirma que uno de los mayores obstáculos que enfrentó para alcanzar la riqueza fueron las excusas. Por eso, en su artículo pide dejar de inventarlas y comenzar a trabajar.



"Por ejemplo, no te preocupes por ahorrar cuando estás ahogando en deudas. Paga primero, y de esa manera podrás comenzar a ahorrar e invertir. Si no ganas dinero suficiente, busca otra fuente de ingresos", escribe.



(Vea: Los carros que más se vendieron en noviembre en el país)



20. No seguir la regla 70/30. La regla propuesta por Jim Rohn consiste en que, una vez se paguen los impuestos, se aprenda a vivir con el 70 % de los ingresos para necesidades y lujos. Con respecto al porcentaje restante (30 %), sugiere dar un tercio a la caridad, un tercio a las inversiones de capital y el último tercio dejarlo para los ahorros.

Más contenido:

- Las preguntas más insólitas que podrían hacerle en entrevistas de trabajo



- No salió mi dinero del cajero automático. ¿Cómo hacer para recuperarlo?



- Prima: ¿Hasta cuándo se puede pagar y cómo calcularla?