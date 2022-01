No saber cómo manejar el dinero y, por lo tanto, derrocharlo en cosas que incluso son innecesarias es la realidad de muchas personas que, sin saberlo, podrían estar evitando alcanzar la estabilidad económica en algún momento.



Sin embargo, es posible cambiar ese manejo de las finanzas siempre y cuando se tenga el deseo de cambiar la relación que se tiene con el dinero.

Si tiene objetivos económicos a futuro, debe conocer cuáles son esos malos hábitos que no le permiten progresar a usted y a su cuenta bancaria.



La experta en mentalidad económica Sarah McCalden contó al medio ‘Metro.co’ de Reino Unido, cuáles son las rutinas que no permiten que las personas avancen económicamente. Se las explicamos a continuación.

No pagarse a sí mismo primero

Pagarse a usted mismo no quiere decir que gaste todo su salario apenas llegue, sino dividir ese dinero en los gastos obligatorios y luego sacar una parte para guardarla en su ahorro.



Tenga en cuenta siempre cuáles son sus prioridades de ahorro, conozca para qué necesita el dinero y en qué plazo.



(Leer más: 3 reglas para hacerse rico sin importar su sueldo, según Philipp J. Müller).

Cree un método de ahorro. Foto: iStock

Gastar todo su salario

Un hábito perjudicial para sus finanzas es gastar todo su salario rápidamente sin pensar en qué podría invertirlo para un futuro, sobre todo si usa ese dinero para cosas que no necesita o no son vitales.



Cada vez que tenga deseos de comprar, pregúntese si en realidad necesita ese artículo o servicio, o si simplemente se trata de un capricho.

Piense cuáles son las prioridades de sus gastos. Foto: iStock

Acumular gastos y no pagar facturas

¡Acumular deudas es fatal! Priorice siempre sus gastos y obligaciones.



Lo mejor que puede hacer para evitar que esto pase, según McCalden, es crear recordatorios, ya sea en su celular o a través de notas escritas para que no se le pase la fecha.



También, puede optar por configurar un pago automático en su cuenta de banco para que el pago se realice directamente.



(Siga leyendo: Así deberían funcionar los horarios laborales ideales, profesor de Stanford).

Lleve las cuentas de sus facturas. Foto: iStock

No tener ahorro de emergencia

Es importante tener un ahorro o fondo de emergencia, sobre todo pensando en el futuro.



Puede que actualmente se encuentre bien y estable económicamente, o al menos pueda pagar todos sus gastos. Pero siempre existe el riesgo de que algo ocurra y necesite algún dinero extra para sobrepasar la situación.

Ahorro Foto: iStock

No pagar las tarjetas de crédito

Cuando se usan tarjetas para pagar no se suele tener la noción de en realidad cuánto se ha gastado, contrario a lo que sucede cuando se tiene el dinero en efectivo.



Este tipo de forma de pago puede hacer que sus gastos aumenten, pero dejar acumular el saldo de estas es aún peor.

Tarjetas de crédito. Foto: iStock

¿Por qué tiene estos malos hábitos?

Un hábito es una idea que se ha plantado en su subconsciente FACEBOOK

TWITTER

El problema de estos ‘vicios’ es cuando se convierten en hábitos y no en algo que ocurra de vez en cuando.



Si le ocurrió alguno de los anteriormente mencionados pero no fue algo que se repitiera, no se alarme. Si es constante, intente dejar de cometer ese error.



"Un hábito es una idea que se ha plantado en su mente subconsciente y luego se alimenta de forma repetida", dijo Sarah a ‘Metro.co’.



Luego de un tiempo con esa rutina puede terminar haciéndola incluso sin ser consciente, algo terrible para sus finanzas.



(Lea también: Qué debe saber para solicitar un crédito y no fracasar en el intento).

¿Cómo eliminar estos hábitos?

Lo primero que debe hacer es mentalizarse de que va a ser capaz de saber manejar correctamente el dinero, ser positivo es el primer paso. No crea que está condenado a tener estas malas rutinas financieras.



Si su deseo es saber manejar el dinero y lo intenta, puede lograrlo.

Diagnóstico financiero Foto: iStock

La experta cuenta que lo ideal es crear ahorros, uno de emergencia y otro de posible inversión.



Plantee cuánto necesita para cada uno y haga que los pagos sean automatizados y no manualmente.



"Si se ha fijado la meta de ahorrar 2,500 euros durante el transcurso del año para usarlos como el comienzo de su fondo de emergencia, no puede confiar en usted mismo para ahorrar 209 cada mes manualmente", señala Sarah al medio anteriormente citado.



Lo siguiente que puede hacer es intentar saldar sus deudas para evitar que se acumulen e incluso aumenten su interés. Además, esto lo hará sentir más tranquilo.



Otro aspecto fundamental es concentrarse en el futuro y las metas que tiene, sobre todo cuánto dinero debe ahorrar para alcanzarlas.



"Lo primero que debe hacer para mejorar su relación con el dinero es decidir que quiere ser rico y luego definir qué significa la palabra rico para usted", dice Sarah, en caso de que ese su objetivo.

