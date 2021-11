Los hábitos que le permitirán llegar a los 40 años con un excelente capital

Mandi Woodruff-Santos es una mujer de 34 años que cuenta con un patrimonio 700.000 dólares (unos dos mil setecientos millones de pesos colombianos). Asegura que su meta es llegar al millón de dólares cuando cumpla los 40 años.



Es experta en finanzas personales, periodista y estratega de contenido.

Es por eso que, en un artículo que escribió para la cadena estadounidense ‘CNBC’, esta joven da varios consejos sobre dinero y finanzas personales que recomienda aplicar antes de los 40, para llegar con un capital sólido cuando se cumpla esa edad.



Según cuenta Woodruff-Santos, entre sus 20 y 30 años desarrolló estrategias que le permitieron usar su dinero de manera inteligente y maximizar sus ingresos.

Ahorrar e invertir

Como primer consejo, Woodruff-Santos recomienda ahorrar e invertir al mismo tiempo. Afirma que, aunque tener su dinero guardado en una cuenta bancaria la hacía sentir más segura, eso no le permitiría multiplicarlo.



Por el contrario, la devaluación e inflación le haría perder dinero.



Esta joven decidió crear la siguiente estrategia: “Se me ocurrió un plan que me permitiría ahorrar, invertir y aún dormir profundamente. Configuré transferencias automáticas para cada período de pago: el 10 por ciento de mi cheque de pago para el plan patrocinado por mi empleador y otro 10 por ciento para una cuenta de ahorros de alto rendimiento”, explicó.





Se recomienda no solo ahorrar, sino invertir ese dinero. Foto: iStock

No tener miedo de renunciar a un trabajo mal pago

Tras acostumbrarse a ahorrar un 20 por ciento de su sueldo, Woodruff-Santos cuenta que se comenzó a concentrar en aumentar su salario para invertir y ahorrar cada vez más dinero.



Dice haber aumentado su salario en un 30 por ciento tras buscar ascensos, pedir aumentos y cambiar de trabajo si ese no le representaba la paga que quería por uno que le diera mayores oportunidades de avanzar profesionalmente.



“A los 24 años, ganaba 45 mil dólares al año, por lo que una tasa de inversión del 10% significaba unos 4.500 en mi cuenta. Cinco años y algunos cambios de trabajo después, mis ingresos superaron los 150 mil dólares anuales y pude maximizar mis ahorros”, narra.

No tema buscar un nuevo trabajo que le permita ampliar sus horizontes. Foto: iStock

Vivir en austeridad

En otro de sus consejos, Woodruff-Santos asegura haber pensado muy bien cada uno de sus gastos, a pesar de que su sueldo iba en aumento.



Se propuso a no gastar más del 30 por ciento de su salario en arriendo, así que vivía con compañeros de piso y renunció a grandes lujos, incluso a vacaciones costosas.





Tenga en cuenta cuánto está dispuesto a gastar en cada cosa. Foto: iStock

No a los planes de presupuesto rígidos

Con un plan presupuestario rígido, Woodruff-Santos afirma haberse sentido frustrada, ya que era difícil de cumplir por los gastos ‘sorpresa’ que se suelen presentar. Desde una salida en la noche hasta los regalos de navidad.



Se sentía culpable por compras que no consideraba responsables. Así que decidió automatizar los pagos de sus facturas y las contribuciones de inversión.



“De esa manera, cada dólar que ingresaba en mi cuenta bancaria el día de pago era un dólar que sabía que podía gastar”, asegura.

No es necesario que arme planes de presupuesto muy rígidos, ya que le pueden llevar a la frustración. Foto: iStock

Construir buenas relaciones profesionales

Woodruff-Santos explica que es indispensable construir excelentes relaciones laborales, tanto con antiguos como con nuevos colegas. Mantenerse en contacto le ha permitido estar al tanto de las tendencias laborales y de los salarios en su industria.



“Sigo su trabajo en línea y lo comparto en las redes sociales a menudo. A veces les envío un correo electrónico o un mensaje de texto solo para registrarme y enviarles buena energía”, comenta.





Manténgase en contacto con sus antiguos y actuales colegas, le abrirá puertas. Foto: iStock

Preste atención a su informe crediticio

“Un roce de 12 mil dólares con fraude crediticio en mis 20 años provocó una obsesión por verificar mi informe crediticio para detectar cualquier actividad fraudulenta”, escribe esta consejera financiera.



Ella recomienda estar atentos de los posibles intentos de fraude: actividad sospechosa o repetidas transacciones rechazadas. Ante cualquier alarma, hay que reportarlo de inmediato, asegura.

Esté atento a los movimientos de su tarjeta. Foto: Istock

