Habi, una de las plataformas líderes en Colombia y México en el mercado de compra y venta de viviendas, continúa su proceso de consolidación en el país.



A través de su producto Habicredit, estrenó este jueves su primer centro de experiencia financiera al norte de la capital del país, con el cual no solo busca fidelizar a sus clientes sino brindar un servicio más completo e integral a quienes están en la búsqueda de una vivienda (nueva o usada) o vender la que tienen en la actualidad.



El propósito, según lo hizo saber Germán Rueda, vicepresidente de Habicredi, es brindar asesoría a todos los colombianos ese objetivo de estrenar vivienda, cambiar la actual, a través de un esquema de asesoría completa, para la cual ponen al servicio de las personas con expertos que les mostrarán las mejores alternativas de financiamiento para cumplir con ese sueño teniendo en cuenta el perfirl de riesgo que tenga.



Germán Rueda, vicepresidente de Habicredit. Foto: El Tiempo / cortesía

La idea es que, con este nuevo esquema Habi logre brindar asistencia a unos 20.000 clientes y desembolsar 100.000 millones de pesos mensuales al finalizar 2023 en financiamiento de vivienda. Para ello cuenta con la alianza de seis grandes entidades bancarias (Bancolombia, BBVA, AV VIllas, Banco de Bogotá, Itaú y Scotiabank Colpatria), los cuales son los encargados de hacer el financiamiento. Desde julio de 2022, Habicredit ha apoyado a más de 4.000 colombianos en la compra de sus viviendas al facilitar el acceso a financiamiento.



La idea es que los interesados en comprar una vivienda se acerquen a dicho centro de experiencia e inicien su proceso de solicitud de crédito hipotecario de manera inmediata. “Vamos a brindarle aún más seguridad a nuestros clientes y acompañar sus procesos de solicitud de crédito de manera presencial y personalizada, con el acompañamiento de nuestra red de asesores financieros buscando siempre la mejor opción para el cliente”, explicó Rueda, quien aseguró que con este esquema se podrán reducir los tiempos de aprobación de los préstamos y, en general, todo el proceso de compra al tener toda la asesoría en un solo lugar, sin tener que acudir a varias lo que demanda más tiempo.



El directivo dijo que ellos se encargan no solo de orientar a las personas en la búsqueda del inmueble que se adapte a sus gustos y necesidades, sino también en el financiamiento, para lo cual no hay límites en cuento a monto.



Habi lleva más de tres años operando en el mercado inmobiliario colombiano, donde han logrado un notable posicionamiento. Con Habicredit dieron un paso el año pasado en ofrecer un portafolio de servicios a los clientes mucho más completo, por lo que la meta es seguir sumando nuevos servicios y alianzas con jugadores que se ajusten con los objetivos de la compañía.



Rueda Señaló que en México también tienen este mismo esquema de asesoría financiera con un aliando de gran músculo, como es Banorte, el segundo banco más grande de ese país, con el que establecieron unos productos muy específicos.



En Colombia, la meta es terminar este año con un promedio de compra y venta de vivienda alrededor de 1.000 unidades por mes.

Pero los planes de Habi no se detienen allí. El directivo dijo que, si bien en el momento están enfocados en consolidar este primer centro de experiencia, la meta es seguir sumando nuevos servicios a sus clientes, entre lo que está la posibilidad de ingresar al segmento de los arriendos y ofrecer el servicio de remodelaciones, para lo cual no solo cuentan con la experiencia sino también con personal muy capacitado en ese frente.



"Ya tenemos tenemos líunea inmobiliaria para clientes que no quieran vender su inmueble a Habi, otra línea que se llama Habimetro que está generando la transparencia al mercado de comparaciones en cuanto a cómo se está moviendo el mercado de inmuebles en valores, en todo el país y ahora habicredit. A futuro renemos en el camino la solución de arrendamiento y servicios complementarios, como puede ser las adecuaciones y remodelaciones, para lo cual tenemos la capacidad de entrar en cuestión de días para cambiar la cara de los espacios", explicó Rueda.



Agregó que será algo a futuro, está dentro de los planes pero no inmediatos, lo mismo que incursionar en otros mercados de Latinoamérica, que es hacia dónde estaremos apuntando más adelante.