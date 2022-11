Cuatro entidades que atienden el segmento del microcrédito, siete establecimientos de crédito, incluidos el estatal Banco Agrario y la Banca de las Oportunidades, 176 cooperativas de ahorro y crédito, cinco cooperativas financieras y cerca de 10 organismos no gubernamentales (ONG) se unieron ayer para intensificar la guerra contra el flagelo del gota a gota, que en Colombia afecta, principalmente, a la población más vulnerable.



Así quedó acordado ayer durante el desarrollo del 12 Congreso de Asomicrofinanzas que se lleva a cabo en Bogotá, en el que el Ministerio de Hacienda, el programa Banca de las Oportunidades, Asomicrofinanzas y Confecoop, firmaron un acuerdo para luchar contra esos créditos informales que tienen un elevado costo para quienes los tomas, toda vez que cobran intereses de más del 240 por ciento anual.



Las entidades que hacen parte de esta alianza se comprometieron a brindar más apoyo al desarrollo del sector microempresarial a través de las microfinanzas como mecanismo efectivo que garantice la inclusión de familias tradicionalmente excluidas por la falta de acceso a estos servicios financieros.



De igual forma, apoyarán a la Banca de las Oportunidades en todos los proyectos o medidas que permitan luchar de manera frontal contra el crédito denominado “gota a gota” o “paga diario”, un esquema de financiación informal altamente costoso y riesgoso.



“Nuestra apuesta es que desde las entidades del Grupo Bicentenario se articule y desarrolle una estrategia de inclusión crediticia para la economía popular, en la cual se desarrollen las herramientas y factores dinamizadores para que la banca de desarrollo, los fondos de garantías y el Banco Agrario, junto con los intermediarios financieros, bancos comerciales, bancos de nicho, ONGs microcrediticias y cooperativas puedan llevar una oferta de financiamiento ajustada a las características y las necesidades de microcréditos del país”, señaló José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, a la firma dedicho compromiso.



El acuerdo señala que Asomicrofinanzas y Confecoop, por su parte, apoyarán los proyectos gubernamentales para desarrollar enfoques y políticas de género con el objetivo de crear oportunidades para mujeres emprendedoras, cabeza de familia, miembros de la población LGBTI+ y en general personas en condición de vulnerabilidad.



Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades dijo que el propósito es trabajar de manera articulada con los otras entidades que hacen parte de esa alianza en el diseño y desarrollo de nuevas metodologías y modelos de originación de préstamos que permitan desarrollar tres factores dinamizadores claves: innovación financiera, información sobre este segmento poblacional y acompañamiento empresarial.

Mayor digitalización

Otro de los puntos clave de este acuerdo de lucha contra el goa a gota tiene que ver con un mayor desarrollo y tecnificación de las entidades que facilite el acceso a los recursos formales a la población.



En ese sentido, las entidades se comprometieron a apoyar las iniciativas gubernamentales que les permitan a la población vulnerable, mujeres y afrodescendientes tener acceso a los servicios financieros a través de tecnologías digitales, móviles y corresponsales.



En conjunto se impulsará la creación de los instrumentos y metodologías de inclusión financiera, que se apalanquen en la innovación tecnológica, de modo que se garantice un acceso y uso de estos servicios en condiciones de igualdad a toda la población con independencia de su situación de vulnerabilidad o aislamiento geográfico



“Es un momento histórico, es la hora de trabajar de manera conjunta sector público y privado para que muy pronto haya nuevos indicadores nacionales, que podamos mejorar la tasa de incidencia y las trampas pobreza de las cuales habla el Banco Mundial, que es no tener acceso al crédito", precisó María Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas, quien señaló, además, que dicho acuerdo evidencia que "entre todos podemos construir y marchar en la misma vía por una mejor Colombia, apoyados en el conocimiento que tienen las entidades microfinancieras".



Otro de los compromisos de la Alianza y sus firmantes es aumentar la presencia de este tipo de organizaciones microfinancieras a nivel nacional, facilitar el acceso real y efectivo de los microempresarios al crédito productivo y a los mecanismos financieros, y a su vez, sustraer a todas aquellas personas de los procesos de crédito denominados gota a gota que no solo atentan contra la estabilidad económica de las personas sino que afecta su dignidad y en muchos casos, inclusive, pone en riesgo la vida misma.



En ese sentido, Carlos Acero, director ejecutivo de Confecoop dijo que: “Las cooperativas constituyen uno de los instrumentos más eficaces para lograr la inclusión social, económica y financiera de las personas, de las MiPymes, de los pequeños productores rurales y urbanos”, mientras que la directora de Banca de las Oportunidades insistió en que no solo hay un mayor compromiso de llevar una oferta de financiamiento a la economía popular y promover el bienestar financiero de esta población, sino que se trabajará en una agenda robusta y ambiciosa para atender las necesidades de financiamiento productivo de los micronegocios.



