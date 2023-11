Gobierno explica cuánto subirá el salario mínimo en 2024: Minhacienda dio pistas

En una reciente entrevista, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, explicó algunos detalles sobre cómo le ha ido a la economía colombiana en el último año, además de lo que a muchos les preocupa, el aumento del salario mínimo para el 2024.



En un espacio en Noticias Caracol, el jefe de esta cartera, afirmó que el salario mínimo no podrá subir más allá del piso establecido, es decir el IPC -índice de precio al consumidor-.



Así mismo resaltó: "entendiendo que el incremento del salario mínimo en el 2022 al 2023 es superior a la inflación efectiva que vamos a tener en el 2023, lo cual quiere decir que hubo una recuperación del poder de compra".

Dadas estas condiciones, para el ministro resaltó que esta mejora en el poder de compra de los colombianos, permitirá realizar una negociación más efectiva del salario mínimo del 2024.



De acuerdo con Portafolio, todo parece indicar que el aumento del salario mínimo no sería mayor a un dígito, y que personalidades como Mauricio Santamaría, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, este aumento no sobrepasaría el 9 %, porque una mayor cifra no estaría acorde con las metas de inflación.



Por otra parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias. en conversación con EL TIEMPO, indicó que el gremio se encuentra evaluando la propuesta para el incremento salarial.



"Lo que vemos es que este año a pesar de que se elevaron los salarios por encima de la inflación, no se generó más. Al contrario, ha venido descendiendo y está en 10,99 por ciento en agosto. Eso es un punto a favor para la discusión", puntializó.

Otro punto es que Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, apunta a que el salario sí tendría un alza de dos dígitos, considerando que las previsiones del Gobierno apuntan a que el Índice de Precios al Consumidor -IPC- al finalizar el año llegaría al 9,8 %.



Cabe resaltar que en el presente año el salario mínimo tuvo un aumento del 16 % llegando así a la cifra de $ 1.160.000, luego de una negociación con los distintos gremios y los sindicatos de trabajadores.



También hay que tener en cuenta que el ajuste se dará de acuerdo con la inflación del presente año, que según cifras del Dane, ha ido disminuyendo, ya que en octubre cerró en 0,25 % con una importante diferencia respecto a ese mismo mes en el 2022, que fue de 0,72 %.



Con estas cifras, el panorama podría ser mejor, ya que de existir un aumento del 10 %, le permitiría a los trabajadores un mayor poder adquisitivo, pero teniendo en cuenta que los bienes y servicios tengan una baja.

Gobierno Petro aumentó pago por prestar el servicio militar

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

