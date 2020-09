Cinco empresas mueven cerca de $20 billones en giros de colombianos

Enviar o recibir pequeñas cantidades de dinero, desde o hacia cualquier punto de la geografía nacional, se ha convertido en toda una industria que mueve al año cerca de 20 billones de pesos, esto sin contar los recursos que los operadores de giros postales gestionan a través del pago de subsidios gubernamentales, recargas de celulares, pagos de servicios públicos, apuestas, seguros y como corresponsales bancarios.(Le puede interesar: Covid-19 hara que familias reciban entre 30 % y 45 % menos por remesas).

Con solo cuatro empresas privadas (Efecty, Supergiros, SuRed y Moviired) y una del orden estatal (4-72), este creciente sector se ha convertido en un canal clave, pues permitió que millones de personas, sobre todo de bajos ingresos en todo el país, contaran con recursos para atender sus necesidades básicas en medio de lo más agudo de la etapa de confinamiento por la pandemia.



Solo durante esta emergencia, y hasta el 20 de mayo, los colombianos han realizado más de 14 millones de giros con montos promedio por envío de entre 50.000 y 60.000 pesos.



Pero estos dineros, que pueden ser significativos, son bastante menores al promedio de los giros que se hacían antes de la pandemia de 160.000 pesos, señala Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, tras advertir que, sin duda, esto es efecto de la pandemia.



“Muchas personas han perdido o visto reducir sus ingresos, por lo que las ayudas de familiares y amigos, a quienes la crisis también ha golpeado, se han convertido en su sustento, por eso los montos han bajado”, explica.



(También le contamos cómo evitar que los pequeños gastos hagan un hueco en su bolsillo).



Por eso, las empresas que operan este servicio en Colombia tuvieron que moverse casi a la misma velocidad con que llegó el covid-19 para seguir atendiendo su mercado natural, es decir, las personas de los estratos 1, 2, 3 y parte del 4, que habitan en zonas de las ciudades y municipios con escasa presencia bancaria.



Carreño dice que son más de 30 millones de colombianos los que se valen de este servicio, por lo que con la llegada de la pandemia implementaron dos nuevos servicios: los giros a través de aplicaciones de internet (digitales) y los giros a domicilio.



“Los giros digitales han crecido un 700 por ciento, pero en el contexto siguen siendo muy bajitos, no llegan a ser el 3 por ciento, la gente sigue dependiendo de las oficinas”, explica el directivo.(Le puede interesar: Medidas de julio redujeron a la mitad ritmo de la reactivación).

Efecto covid-19

Esto, por supuesto, no ha compensado el golpe que representó la llegada de la pandemia, que obligó al sector a operar con la tercera parte de su red, unas 16.000 oficinas, no obstante que estaban entre los servicios esenciales y lo podían hacer sin restricciones.



Pero al implementarse las cuarentenas se redujo el número de personas en las calles y no hubo necesidad de abrir los 42.000 puntos de atención con que cuentan en la actualidad en 1.080 municipios del país.



(Lea también: PIB de Colombia, entre los que más cae en la Ocde).



Esto hizo, señala el presidente de Asopostal, que tanto el promedio mensual de giros como su monto se redujeran bastante. “El año pasado realizamos más de 136 millones de giros por valor de 18,9 billones de pesos, un promedio de 11,3 millones por mes a razón de unos 1,6 billones de pesos mensuales”, dice Carreño.



Pero con la pandemia, esos números cayeron a unos 7 millones de giros con un monto promedio rondando los 700.000 millones de pesos. Entre abril y mayo hicieron cerca de 19 millones de operaciones, de las cuales 14 millones fueron giros y 5 millones, pagos de subsidios. “Junio, julio y agosto deben estar sobre 12 millones de operaciones mensuales, tanto pagos como giros”.



Esto se debe a que la economía retorna a la normalidad. Dice el vocero gremial que a estas alturas están al 80 por ciento de lo que operaban antes de la pandemia, aunque con menos valor en giros por la crisis económica.



Las cifras más recientes del sector indican que solo durante la pandemia se han realizado más de 14 millones de giros y se han pagado cerca de 5 millones de subsidios del Estado, como de Familias en Acción y Jóvenes en Acción.



(Lea además: La pandemia sacó a relucir los problemas de la descentralización).



Los operadores de pagos postales también se han apoyado en el servicio de recaudo, dada su gran capilaridad, es decir, su amplia cobertura de la geografía nacional.



Esa característica hizo que en medio de esta coyuntura varias fundaciones los hayan buscado para que les ayudaran en sus procesos de recaudo de recursos para beneficiar a los hogares y sectores más afectados por la pandemia. En este momento, señala Carreño, existen 28 convenios de recaudo activos.



El directivo sostiene que, no obstante la importancia de estas empresas para la economía de los hogares de bajos ingresos y aquellos que están en lugares apartados del país, este es un sector mediano en ingresos, pues las cuatro empresas privadas reportaron unos 800.000 millones el año pasado.



“Es claro que este año no tendremos crecimiento, esperamos que en septiembre los giros lleguen al billón de pesos, pero todo depende del despegue de la economía. En el año, en el peor de los casos, estarán alrededor del 80 por ciento de las operaciones del 2019”, puntualizó.



CARLOS ARTURO GARCÍA

Economía y Negocios

EL TIEMPO