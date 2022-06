El Fondo Nacional del Ahorro celebra que Generación FNA cumplió un año en el mercado, opción de financiación la que nació como apoyo al programa de gobierno “Jóvenes Propietarios”.



Se trata de una línea de crédito especialmente diseñada para jóvenes colombianos entre 18 y 28 años, la cual cuenta con beneficios especiales para que hagan realidad su sueño de tener vivienda propia con las mejores tasas.



A hoy, esta línea se ha consolidado y derrumbó con resultados muy positivos, el mito de que los jóvenes no quieren comprar casa o que tienen sus objetivos financieros puestos en otros asuntos más cortoplacistas.



De hecho, en la actualidad Generación FNA, tiene 61.450 afiliados y se han aprobado 16.387 créditos de los cuales el 90 % cuentan con subsidio de Jóvenes Propietarios, resaltando que el 56 % de las aprobaciones corresponde a mujeres.



La eficacia de los resultados se puede evidenciar en que esta línea de crédito participa con el 22 % de las radicaciones de la entidad.



El éxito de Generación FNA también se debe a que los jóvenes han reconocido y valorado las evidentes ventajas que posee. Se les presta hasta el 90 % del valor del inmueble (solo requieren aportar el 10 % de la cuota inicial); pueden acceder dos jóvenes sin importar su vínculo; se les presta en pesos y UVR; hay plazo entre 5 y 30 años; es posible financiar su vivienda mediante crédito hipotecario o leasing habitacional; no se les limita por su ingreso y tienen un garante asegurado.



El monto promedio de los desembolsos de Generación FNA es de $ 72 millones de pesos. El 83 % de estos corresponden a vivienda nueva y 17% a vivienda usada. El 96 % de vivienda nueva fueron subsidiados. Los desembolsos provienen en un 74 % por Cesantías (empleados) y 26% por ahorro en AVC (Independientes o emprendedores).



“Para 2022 esperamos que más jóvenes se unan a nuestra Generación FNA, ahorren con nosotros, aprovechen todos los beneficios que tenemos para ellos y sigan siendo protagonistas de la reactivación económica del país”, concluye Cristina Londoño Juan, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.



ELTIEMPO.COM