Gastos excesivos de fin de año: así puede afrontar las deudas que dejó diciembre

Para iniciar el 2024 sin dolores de cabeza por los gastos excesivos del fin de año y las vacaciones, los expertos aconsejan tener definidas las metas financieras y el plan de pagos.



De esta forma, y siguiendo algunas recomendaciones, el aumento de precios y los gastos que traen el nuevo año nuevo no lo agarrarán desprevenido.

Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, señala que la clave es definir en qué se gastó de más: ¿qué parte del presupuesto fue la más afectada? De esta forma se puede definir un paso a paso para no seguir incrementando ese valor.



"Lo principal es saber, en qué se me fue la mano gastando al final del año pasado y qué debería priorizar para el inicio del año 2024, en ese sentido es importante tener claro que hay deudas que no se pueden aplazar como el pago de los servicios públicos. Hay que tener el valor para esas deudas de primeras y luego si las otras", dijo la experta.



Piraján señala que luego de organizar las obligaciones, se debe asignar la prioridad sobre las deudas de corto plazo y luego sobre las de largo plazo.



"Así se puede ir reorganizando el presupuesto. De esta manera puede ver si definitivamente desorganizó todas sus finanzas, qué deudas puede ir saneando y saliendo de ellas para que no se vuelvan recurrentes a lo largo del año", agregó.

Compras navideñas a última hora en el centro de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

De acuerdo con la experta, no es bueno dejar crecer descontroladamente las deudas y llegado el caso es probable que sea necesario que haga una restructuración del presupuesto, para poderle bajar a algunos gastos antes de que tomen fuerza.



"El inicio del año es clave para reconocer los excesos financieros. Es más fácil apagar incendios recién inician. Si sabe que la tarjeta de crédito le va a llegar más cara, guarde un poco más para el pago y haga los ajustes necesarios. Es momento de usar el ahorro y solo dejar los gastos necesarios", destacó Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria.



Debe tratar de no pagar muchos intereses y pensar en el largo plazo.



"Es bueno congelar las cosas por un tiempo si sabe que ya se excedió, hay que tratar de prepagar las deudas y ser muy juicioso en dejar esos gastos de lado", apuntó Orlarte.

